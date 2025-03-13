https://1prime.ru/20250313/gazprom-855770670.html

Bloomberg: США обсуждают возможное сотрудничество с "Газпромом"

Bloomberg: США обсуждают возможное сотрудничество с "Газпромом" - 13.03.2025, ПРАЙМ

Bloomberg: США обсуждают возможное сотрудничество с "Газпромом"

Соединенные Штаты начали обсуждать с РФ возможности сотрудничества с газовым концерном "Газпром" в сфере глобальных проектов на фоне совместных попыток... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T23:38+0300

2025-03-13T23:38+0300

2025-03-13T23:38+0300

энергетика

сша

газ

владимир путин

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газпром

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали обсуждать с РФ возможности сотрудничества с газовым концерном "Газпром" в сфере глобальных проектов на фоне совместных попыток урегулировать конфликт на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников. "США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом "Газпром" ПАО в рамках глобальных проектов... на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине", - сообщает агентство."Обсуждения между США и Россией о возможной совместной работе с "Газпромом" пока находятся на ранней стадии", - уточняется в сообщении. Отмечаается, что между российскими и американскими представителями уже состоялись предварительные контакты по данному вопросу, но состав участников переговоров пока не называется. Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что если Соединенные Штаты и РФ договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.

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сша, газ, владимир путин, александр лукашенко, газпром, россия