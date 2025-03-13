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Bloomberg: США обсуждают возможное сотрудничество с "Газпромом"
Bloomberg: США обсуждают возможное сотрудничество с "Газпромом" - 13.03.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: США обсуждают возможное сотрудничество с "Газпромом"
Соединенные Штаты начали обсуждать с РФ возможности сотрудничества с газовым концерном "Газпром" в сфере глобальных проектов на фоне совместных попыток... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T23:38+0300
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2025-03-13T23:38+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали обсуждать с РФ возможности сотрудничества с газовым концерном "Газпром" в сфере глобальных проектов на фоне совместных попыток урегулировать конфликт на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников. "США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом "Газпром" ПАО в рамках глобальных проектов... на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине", - сообщает агентство."Обсуждения между США и Россией о возможной совместной работе с "Газпромом" пока находятся на ранней стадии", - уточняется в сообщении. Отмечаается, что между российскими и американскими представителями уже состоялись предварительные контакты по данному вопросу, но состав участников переговоров пока не называется. Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что если Соединенные Штаты и РФ договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.
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Энергетика, США, Газ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Газпром, РОССИЯ
Bloomberg: США обсуждают возможное сотрудничество с "Газпромом"
Bloomberg: США обсуждают возможное сотрудничество с "Газпромом" по глобальным проектам
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали обсуждать с РФ возможности сотрудничества с газовым концерном "Газпром" в сфере глобальных проектов на фоне совместных попыток урегулировать конфликт на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников.
"США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом "Газпром" ПАО в рамках глобальных проектов... на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине", - сообщает агентство.
"Обсуждения между США и Россией о возможной совместной работе с "Газпромом" пока находятся на ранней стадии", - уточняется в сообщении.
Путин оценил перспективы возвращения Европы к дешевому газу РФ
Отмечаается, что между российскими и американскими представителями уже состоялись предварительные контакты по данному вопросу, но состав участников переговоров пока не называется.
Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что если Соединенные Штаты и РФ договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.