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Депутат Госдумы предложил увязать перемирие с Украиной с выборами

Депутат Госдумы предложил увязать перемирие с Украиной с выборами - 13.03.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы предложил увязать перемирие с Украиной с выборами

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что перемирие с Украиной можно ввести на несколько... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T08:57+0300

2025-03-13T08:57+0300

2025-03-13T08:57+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что перемирие с Украиной можно ввести на несколько месяцев с целью проведения президентских выборов и избрания легитимной власти. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "На Западе уперлись именно в месяц перемирия, хотя куда разумнее объявить перемирие на несколько месяцев, чтобы провести на Украине президентские выборы", - сказал Шеремет. По его словам, проведение выборов позволит избрать легитимного президента Украины, уполномоченного подписать полноценный мирный договор, который закрепит окончание военного конфликта и установит прочный и надежный мир. "Уверен, что Зеленский, будучи нелегитимным президентом и узурпатором, не имеет права подписывать никакие договоры, в противном случае, это будет очередная филькина грамота, не имеющая никакой юридической силы и при необходимости может быть с легкостью попрана нашими противниками", - сказал депутат. При этом, по его словам, на время перемирия ВСУ нужно запретить перевооружаться и возводить новые фортификационные сооружения.

https://1prime.ru/20250312/tramp-855722455.html

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общество , украина, госдума