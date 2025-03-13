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В Госдуму внесли проект поправок в кодексы для защиты гостайны

В Госдуму внесли проект поправок в кодексы для защиты гостайны - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект поправок в кодексы для защиты гостайны

В Государственную Думу внесён проект поправок, касающихся Земельного и Градостроительного кодексов Российской Федерации. Целью изменений является усиление... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T11:50+0300

2025-03-13T11:50+0300

2025-03-13T11:50+0300

госдума

общество

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесён проект поправок, касающихся Земельного и Градостроительного кодексов Российской Федерации. Целью изменений является усиление защиты от рисков, связанных с неправомерным распространением сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.В своем Telegram-канале Пискарев отметил, что законопроект разработан с целью предотвращения угроз незаконного распространения информации, составляющей государственную тайну, и был внесен в Госдуму совместно с коллегами.Он подчеркнул, что в последнее время отмечается повышенное внимание иностранных разведок к российским объектам, имеющим стратегическое значение для обороны страны. Зафиксированы попытки сбора информации военного, экономического, научно-технического характера, отнесённой к государственной тайне."В связи с этим предлагается дополнить действующий перечень видов зон с особыми условиями использования территорий новым положением: "Специальная зона, устанавливаемая в связи с размещением объекта, на котором ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну", - уточнил Пискарев в своем Telegram-канале. По его мнению, данная мера позволит правительству более эффективно учитывать специфику работы предприятий и организаций, использующих государственную тайну, и оперативно устанавливать необходимые зоны вблизи этих объектов, чтобы предотвратить утечку информации, критически важной для безопасности Российской Федерации.

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госдума, общество