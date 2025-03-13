https://1prime.ru/20250313/grenlandiya-855766639.html
Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп
Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ
Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:21+0300
2025-03-13T20:21+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности. “Я считаю, что это произойдет”, - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США. Трамп добавил, что присоединение Гренландии, которая в настоящее время является частью Дании, необходимо с точки зрения международной безопасности.Со своей стороны, Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США."Я не хочу втягивать в это НАТО", - сообщил он журналистам в Белом доме.
https://1prime.ru/20250310/grenlandiya-855649049.html
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гренландия, сша, дональд трамп, марк рютте, нато
Гренландия, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп
Трамп: присоединение Гренландии к США случится, это нужно для международной безопасности
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности.
“Я считаю, что это произойдет”, - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США.
Трамп добавил, что присоединение Гренландии, которая в настоящее время является частью Дании, необходимо с точки зрения международной безопасности.
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Со своей стороны, Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США.
"Я не хочу втягивать в это НАТО", - сообщил он журналистам в Белом доме.