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Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп
Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ
Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:21+0300
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гренландия
сша
дональд трамп
марк рютте
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности. “Я считаю, что это произойдет”, - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США. Трамп добавил, что присоединение Гренландии, которая в настоящее время является частью Дании, необходимо с точки зрения международной безопасности.Со своей стороны, Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США."Я не хочу втягивать в это НАТО", - сообщил он журналистам в Белом доме.
https://1prime.ru/20250310/grenlandiya-855649049.html
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гренландия, сша, дональд трамп, марк рютте, нато
Гренландия, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
20:21 13.03.2025 (обновлено: 20:24 13.03.2025)
 
Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп

Трамп: присоединение Гренландии к США случится, это нужно для международной безопасности

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности.
“Я считаю, что это произойдет”, - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США.
Трамп добавил, что присоединение Гренландии, которая в настоящее время является частью Дании, необходимо с точки зрения международной безопасности.
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Со своей стороны, Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США.
"Я не хочу втягивать в это НАТО", - сообщил он журналистам в Белом доме.
 
ГренландияСШАДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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