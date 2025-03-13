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Фондовые индексы АТР в четверг сократились

Фондовые индексы АТР в четверг сократились - 13.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в четверг сократились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг уменьшились, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-13T12:43+0300

экономика

рынки

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг уменьшились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,39%, до 3 358,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,12%, до 2 066,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,58%, до 23 462,65 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,05%, до 2 573,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,48%, до 7 749,1 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,03%, до 36 808,5 пункта. Рынки акций АТР сократились на фоне опасений по поводу экономических перспектив. Геополитическая и торговая неопределенность могут создать препятствия для экономического роста, что сдерживает настроения инвесторов. "Если говорить о ближайших перспективах, то они будут во многом зависеть от перспектив США. Я не знаю, ослабевают ли опасения вокруг пошлин. Кажется, что все еще остается много неопределенности", - сказал агентству Блумберг глава отдела по стратегии фондовых рынков в Азии Societe Generale SA Фрэнк Бензимра (Frank Benzimra).

https://1prime.ru/20250313/indeks-855731027.html

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рынки, азиатско-тихоокеанский регион