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Фондовые индексы США снижаются на фоне неопределенности вокруг пошлин - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы США снижаются на фоне неопределенности вокруг пошлин
Фондовые индексы США снижаются на фоне неопределенности вокруг пошлин - 13.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются на фоне неопределенности вокруг пошлин
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снижаются на сохраняющейся неопределенности относительно влияния пошлин на состояние экономики США,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:49+0300
2025-03-13T17:49+0300
экономика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снижаются на сохраняющейся неопределенности относительно влияния пошлин на состояние экономики США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones опускалась на 0,23%, до 41 255,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,74%, до 17 517,45 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,42%, до 5 575,61 пункта. Инвесторы по-прежнему с беспокойством оценивают возможное влияние вводимых США пошлин в отношении товаров из ряда стран. В частности, как отмечают аналитики, неопределенность отражается на прогнозе дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). "Мы по-прежнему считаем, что следующим шагом ФРС будет понижение ставки, но сложно иметь много уверенности в этом, когда влияние пошлин по-прежнему неизвестно", - цитирует агентство Блумберг главу отдела инвестиционной стратегии Global X Скотта Хельфштейна (Scott Helfstein). Очередное заседание регулятора пройдет на следующей неделе. В четверг трейдеры также оценивают макростатистику по стране. Так, цены производителей в США за февраль выросли на 3,2% в годовом выражении после увеличения на 3,7% месяцем ранее. А число первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 220 тысяч.
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рынки, сша, nasdaq composite, dow jones
Экономика, Рынки, США, Nasdaq Composite, Dow Jones
17:49 13.03.2025
 
Фондовые индексы США снижаются на фоне неопределенности вокруг пошлин

Фондовые индексы США снижаются на неопределенности вокруг пошлин в четверг

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снижаются на сохраняющейся неопределенности относительно влияния пошлин на состояние экономики США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones опускалась на 0,23%, до 41 255,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,74%, до 17 517,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,42%, до 5 575,61 пункта.
Инвесторы по-прежнему с беспокойством оценивают возможное влияние вводимых США пошлин в отношении товаров из ряда стран. В частности, как отмечают аналитики, неопределенность отражается на прогнозе дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).
"Мы по-прежнему считаем, что следующим шагом ФРС будет понижение ставки, но сложно иметь много уверенности в этом, когда влияние пошлин по-прежнему неизвестно", - цитирует агентство Блумберг главу отдела инвестиционной стратегии Global X Скотта Хельфштейна (Scott Helfstein). Очередное заседание регулятора пройдет на следующей неделе.
В четверг трейдеры также оценивают макростатистику по стране. Так, цены производителей в США за февраль выросли на 3,2% в годовом выражении после увеличения на 3,7% месяцем ранее. А число первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 220 тысяч.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Фондовые индексы США в основном растут на данных о замедлении инфляции
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