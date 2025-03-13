https://1prime.ru/20250313/inflyatsiya-855768020.html

ЦБ: инфляция и инфляционные ожидания в России показывают признаки снижения

ЦБ: инфляция и инфляционные ожидания в России показывают признаки снижения - 13.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ: инфляция и инфляционные ожидания в России показывают признаки снижения

Инфляция и инфляционные ожидания в РФ начинают показывать признаки снижения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T20:49+0300

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2025-03-13T20:49+0300

экономика

алексей заботкин

россия

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Инфляция и инфляционные ожидания в РФ начинают показывать признаки снижения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Мы видим, что и инфляция, и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения", - сказал он, выступая на сессии III Российского форума финансового рынка. "Степень более высокой реальной ставки все-таки не потребуется, реальная ставка уже очень высокая", - добавил Заботкин. При этом он отметил, что данные за отдельно взятый месяц не дают оснований говорить о тренде. "На основании февральских данных я бы не делал утверждений по поводу значительного устойчивого снижения инфляции", - сказал он журналистам. Зампред пояснил, что для регулятора важнее показатели текущего роста цен, а не годовой инфляции, потому что показатель годовой инфляции говорит, какой был средний рост цен за последние 12 месяцев, а не что "происходит в экономике здесь и сейчас". Также он рассказал, что ЦБ РФ сохраняет прогноз, что пик инфляции в этом году будет в апреле. "Это связано просто с тем, что февраль, март, апрель прошлого года это был период как раз месяцев с низкими темпами роста цен, когда этот период выйдет из расчетной базы, соответственно, как бы начнется процесс снижения годовой инфляции", - добавил Заботкин.

https://1prime.ru/20250312/inflyatsiya-855718855.html

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алексей заботкин, россия, банк россии, инфляция