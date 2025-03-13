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ЦБ: инфляция и инфляционные ожидания в России показывают признаки снижения - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/inflyatsiya-855768020.html
ЦБ: инфляция и инфляционные ожидания в России показывают признаки снижения
ЦБ: инфляция и инфляционные ожидания в России показывают признаки снижения - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ: инфляция и инфляционные ожидания в России показывают признаки снижения
Инфляция и инфляционные ожидания в РФ начинают показывать признаки снижения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:49+0300
2025-03-13T20:49+0300
экономика
алексей заботкин
россия
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Инфляция и инфляционные ожидания в РФ начинают показывать признаки снижения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Мы видим, что и инфляция, и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения", - сказал он, выступая на сессии III Российского форума финансового рынка. "Степень более высокой реальной ставки все-таки не потребуется, реальная ставка уже очень высокая", - добавил Заботкин. При этом он отметил, что данные за отдельно взятый месяц не дают оснований говорить о тренде. "На основании февральских данных я бы не делал утверждений по поводу значительного устойчивого снижения инфляции", - сказал он журналистам. Зампред пояснил, что для регулятора важнее показатели текущего роста цен, а не годовой инфляции, потому что показатель годовой инфляции говорит, какой был средний рост цен за последние 12 месяцев, а не что "происходит в экономике здесь и сейчас". Также он рассказал, что ЦБ РФ сохраняет прогноз, что пик инфляции в этом году будет в апреле. "Это связано просто с тем, что февраль, март, апрель прошлого года это был период как раз месяцев с низкими темпами роста цен, когда этот период выйдет из расчетной базы, соответственно, как бы начнется процесс снижения годовой инфляции", - добавил Заботкин.
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алексей заботкин, россия, банк россии, инфляция
Экономика, Алексей Заботкин, РОССИЯ, Банк России, инфляция
20:49 13.03.2025
 
ЦБ: инфляция и инфляционные ожидания в России показывают признаки снижения

зампред ЦБ: инфляция и инфляционные ожидания в РФ начинают показывать признаки снижения

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Инфляция и инфляционные ожидания в РФ начинают показывать признаки снижения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Мы видим, что и инфляция, и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения", - сказал он, выступая на сессии III Российского форума финансового рынка.
"Степень более высокой реальной ставки все-таки не потребуется, реальная ставка уже очень высокая", - добавил Заботкин.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Инфляция в России в феврале составила 0,81 процента
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При этом он отметил, что данные за отдельно взятый месяц не дают оснований говорить о тренде. "На основании февральских данных я бы не делал утверждений по поводу значительного устойчивого снижения инфляции", - сказал он журналистам.
Зампред пояснил, что для регулятора важнее показатели текущего роста цен, а не годовой инфляции, потому что показатель годовой инфляции говорит, какой был средний рост цен за последние 12 месяцев, а не что "происходит в экономике здесь и сейчас".
Также он рассказал, что ЦБ РФ сохраняет прогноз, что пик инфляции в этом году будет в апреле. "Это связано просто с тем, что февраль, март, апрель прошлого года это был период как раз месяцев с низкими темпами роста цен, когда этот период выйдет из расчетной базы, соответственно, как бы начнется процесс снижения годовой инфляции", - добавил Заботкин.
 
ЭкономикаАлексей ЗаботкинРОССИЯБанк Россииинфляция
 
 
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