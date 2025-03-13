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ЕС предоставит странам Центральной Азии доступ к спутниковому интернету

ЕС предоставит странам Центральной Азии доступ к спутниковому интернету - 13.03.2025, ПРАЙМ

ЕС предоставит странам Центральной Азии доступ к спутниковому интернету

Евросоюз представит странам Центральной Азии доступ к спутниковому интернету, заявил в четверг европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:19+0300

2025-03-13T12:19+0300

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технологии

центральная азия

ес

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ТАШКЕНТ, 13 мар – ПРАЙМ. Евросоюз представит странам Центральной Азии доступ к спутниковому интернету, заявил в четверг европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела. Сикела на этой неделе находится в турне по странам Центральной Азии, которое продлится до 18 марта. Накануне еврокомиссар побывал в Ашхабаде, в четверг он находится в Астане. После Казахстана он посетит Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. "Мы активно продвигаемся в этом направлении", - сказал Сикела в интервью интернет-изданию gazeta.uz, отвечая на вопрос о реализации проекта европейского спутникового интернета для Центральной Азии. Еврокомиссар уточнил, что недавно ЕС подписал соглашение с Expertise France о поддержке нормативно-правовой базы для спутниковой связи в странах региона. По его словам, также готовятся соглашения между правительствами стран Центральной Азии с поставщиком оборудования - Satellite Communication Service Provider и Европейским инвестиционным банком. По мнению Сикелы, в Казахстане к проекту проявляется огромный интерес. "Я уверен, что в ближайшее время мы увидим официальное соглашение и с Узбекистаном", - добавил еврокомиссар.

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технологии, центральная азия, ес