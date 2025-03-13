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Правительство поддержит инвесторов в выпуске кормовых и пищевых добавок
Правительство поддержит инвесторов в выпуске кормовых и пищевых добавок - 13.03.2025, ПРАЙМ
Правительство поддержит инвесторов в выпуске кормовых и пищевых добавок
Инвесторы в сфере АПК смогут возмещать часть затрат на создание и модернизацию производств по выпуску кормовых и пищевых добавок, сообщил премьер-министр РФ... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:46+0300
2025-03-13T14:46+0300
2025-03-13T14:48+0300
сельское хозяйство
михаил мишустин
бизнес
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Инвесторы в сфере АПК смогут возмещать часть затрат на создание и модернизацию производств по выпуску кормовых и пищевых добавок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. В ходе заседания Мишустин сообщил, что правительство РФ расширяет доступ к субсидиям инвесторам в сфере АПК, которые занимаются производством критически важных ферментных препаратов и пищевых добавок, необходимых для производства продуктов питания, а также кормовых добавок для животноводства. Такие предприятия смогут рассчитывать на господдержку при создании и/или модернизации производств. "Предприятия, наладившие такую работу, смогут возмещать часть прямых понесенных затрат в размере до 20% от фактической стоимости объекта агропрома - на строительство или реконструкцию, а также на оснащение необходимым оборудованием", - сообщил Мишустин. Он отметил, что такие меры поддержки позволят стимулировать создание отечественных производств. "Рассчитываем, что благодаря этим мерам в нашей стране начнут действовать мощности, которые будут способствовать укреплению продовольственной безопасности России, продолжится успешное решение задач достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве. А что очень важно для наших регионов – появятся новые рабочие места", – подчеркнул премьер.
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сельское хозяйство, михаил мишустин, бизнес
Сельское хозяйство, Михаил Мишустин, Бизнес
Правительство поддержит инвесторов в выпуске кормовых и пищевых добавок
Мишустин: правительство поддержит инвесторов в производстве кормовых и пищевых добавок
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Инвесторы в сфере АПК смогут возмещать часть затрат на создание и модернизацию производств по выпуску кормовых и пищевых добавок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
В ходе заседания Мишустин сообщил, что правительство РФ расширяет доступ к субсидиям инвесторам в сфере АПК, которые занимаются производством критически важных ферментных препаратов и пищевых добавок, необходимых для производства продуктов питания, а также кормовых добавок для животноводства. Такие предприятия смогут рассчитывать на господдержку при создании и/или модернизации производств.
"Предприятия, наладившие такую работу, смогут возмещать часть прямых понесенных затрат в размере до 20% от фактической стоимости объекта агропрома - на строительство или реконструкцию, а также на оснащение необходимым оборудованием", - сообщил Мишустин.
Он отметил, что такие меры поддержки позволят стимулировать создание отечественных производств.
"Рассчитываем, что благодаря этим мерам в нашей стране начнут действовать мощности, которые будут способствовать укреплению продовольственной безопасности России, продолжится успешное решение задач достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве. А что очень важно для наших регионов – появятся новые рабочие места", – подчеркнул премьер.
Правительство направит 2,5 млрд рублей на поддержку курской промышленности