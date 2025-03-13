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ЦБ определил условия получения статуса квалифицированного инвестора

ЦБ определил условия получения статуса квалифицированного инвестора - 13.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ определил условия получения статуса квалифицированного инвестора

Банк России определил условия для получения статуса квалифицированного инвестора, критерии могут быть как самостоятельными, так и комбинированными, сообщил ЦБ... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T20:28+0300

2025-03-13T20:28+0300

2025-03-13T20:28+0300

экономика

банк россии

российский рынок акций

квалифицированные инвесторы

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Банк России определил условия для получения статуса квалифицированного инвестора, критерии могут быть как самостоятельными, так и комбинированными, сообщил ЦБ. Соответствующий проект указания регулятора размещен на его сайте, предложения и замечания к нему принимаются по 26 марта 2025 года. "Банк России определил условия, при которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. Это могут быть как самостоятельные, так и комбинированные критерии признания. Такой подход - новация для российского рынка", - говорится в релизе. Отмечается, что к самостоятельным критериям могут относиться образование и ученая степень: будет учитываться высшее образование в сфере финансов, а также ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы". Также к самостоятельным критериям относится средний доход за последние два года, который должен быть не менее 20 миллионов рублей в год. При этом деньги, полученные от продажи недвижимости, предлагается не учитывать. Кроме того, по-прежнему можно получить статус квалифицированного инвестора по имущественному критерию - размеру активов, которые в настоящее время должны составлять 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года этот размер увеличится до 24 миллионов рублей, уточнил Банк России. Также статус квалифицированного инвестора можно будет получить при комбинации высшего образования по программам специалитета "Теоретическая экономика", "Экономическая теория", "Математические методы и исследование операций в экономике", "Мировая экономика" либо по программе магистратуры "Экономика" с доходом или имущественным критерием или опытом инвестирования на финансовом рынке. Такая же комбинация возможна при наличии ученой степени кандидата или доктора экономических наук по специальностям "Политическая экономия", "Экономическая теория", "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", "Региональная и отраслевая экономика" или "Мировая экономика". При таких сочетаниях предлагается снизить критерий дохода и имущественный критерий до 6 миллионов рублей в год. При этом с 1 января 2026 года имущественный критерий ­­увеличится до 12 миллионов рублей в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, российский рынок акций, квалифицированные инвесторы