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Глава набсовета Мосбиржи рассказал, какие госкомпании нужно выводить на IPO - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/ipo-855745806.html
Глава набсовета Мосбиржи рассказал, какие госкомпании нужно выводить на IPO
Глава набсовета Мосбиржи рассказал, какие госкомпании нужно выводить на IPO - 13.03.2025, ПРАЙМ
Глава набсовета Мосбиржи рассказал, какие госкомпании нужно выводить на IPO
На первичные публичные размещения акций (IPO) нужно выводить компании с государственным участием, которые живут в конкурентной среде, заявил председатель... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T13:02+0300
2025-03-13T13:02+0300
экономика
pre-ipo
финансы
сергей швецов
мосбиржа
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. На первичные публичные размещения акций (IPO) нужно выводить компании с государственным участием, которые живут в конкурентной среде, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. "Очень важно, чтобы на IPO выходили госкомпании или "внучки" государственных компаний, которые живут в конкурентной среде, а не выполняют специальные функции, установленные нашей системой, которые дают им монопольные права осуществлять ту или иную деятельность", - сказал Швецов, выступая на III Российском форуме финансового рынка. "Все-таки рыночные отношения, а IPO - это рыночный институт, не очень дружат со специальными государственными функциями. Поэтому здесь нужно выбирать именно те компании, которые живут в конкурентной среде, чтобы это была рыночная история", - добавил он. В текущем году планируется IPO компании "Дом.РФ", напомнил заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Компания, в принципе, готова. Эта информация не новая", - отметил он, выступая на форуме. "У нас есть перечень порядка 7-10 компаний с госучастием, который мы предлагаем для дальнейшего размещения. Пока этот список не можем огласить, он еще пока проходит процедуру одобрения. Но мы уже видим, что для многих из этих компаний, конечно, потребуется серьезная трансформация. В первую очередь с точки зрения корпоративного управления", - добавил Чебесков.
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pre-ipo, финансы, сергей швецов, мосбиржа
Экономика, pre-IPO, Финансы, Сергей Швецов, Мосбиржа
13:02 13.03.2025
 
Глава набсовета Мосбиржи рассказал, какие госкомпании нужно выводить на IPO

Швецов: на IPO нужно выводить госкомпании из конкурентной среды

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. На первичные публичные размещения акций (IPO) нужно выводить компании с государственным участием, которые живут в конкурентной среде, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
"Очень важно, чтобы на IPO выходили госкомпании или "внучки" государственных компаний, которые живут в конкурентной среде, а не выполняют специальные функции, установленные нашей системой, которые дают им монопольные права осуществлять ту или иную деятельность", - сказал Швецов, выступая на III Российском форуме финансового рынка.
"Все-таки рыночные отношения, а IPO - это рыночный институт, не очень дружат со специальными государственными функциями. Поэтому здесь нужно выбирать именно те компании, которые живут в конкурентной среде, чтобы это была рыночная история", - добавил он.
В текущем году планируется IPO компании "Дом.РФ", напомнил заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Компания, в принципе, готова. Эта информация не новая", - отметил он, выступая на форуме.
"У нас есть перечень порядка 7-10 компаний с госучастием, который мы предлагаем для дальнейшего размещения. Пока этот список не можем огласить, он еще пока проходит процедуру одобрения. Но мы уже видим, что для многих из этих компаний, конечно, потребуется серьезная трансформация. В первую очередь с точки зрения корпоративного управления", - добавил Чебесков.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Российские компании заинтересованы в сделках pre-IPO, сообщает Мосбиржа
11 марта, 15:09
 
Экономикаpre-IPOФинансыСергей ШвецовМосбиржа
 
 
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