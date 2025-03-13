https://1prime.ru/20250313/isk-855734976.html
Латвийская структура "Уралхима" подала иск к норвежской Yara
Латвийская структура "Уралхима" подала иск к норвежской Yara - 13.03.2025, ПРАЙМ
Латвийская структура "Уралхима" подала иск к норвежской Yara
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск латвийской Uralchem Trading, экспортера продукции "Уралхима", одного из крупнейших производителей минеральных... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:00+0300
2025-03-13T10:00+0300
2025-03-13T10:10+0300
уралхим
yara
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск латвийской Uralchem Trading, экспортера продукции "Уралхима", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и Восточной Европе, о взыскании более 1,5 миллиарда рублей с норвежской химической компании Yara International, одного из крупнейших в мире поставщиков удобрений.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 11 марта, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются.Ранее в четверг стало известно, что этот же суд назначил на 3 апреля предварительные слушания по иску латвийской Uralkali Trading, через которую российский производитель удобрений "Уралкалий" (входит в группу "Уралхим") экспортировал свою продукцию, к Yara International о взыскании около 18,3 миллиарда рублей.Истец требует взыскать около 67,6 миллиона долларов и около 66,5 миллиона евро убытков, более 25,9 миллиона долларов и более 25,8 миллиона евро процентов, а также более 7,8 миллиона долларов убытков в связи с простоем судов и более 10 тысяч евро в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов, более 3 миллионов долларов и более 4 тысяч евро процентов. Сумма иска эквивалентна около 18,3 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 7 марта 2025 года, дату подачи иска.Ранее источник РИА Новости в суде сообщил, что Uralkali Trading просит суд взыскать с Yara International убытки, причиненные ему "в связи с тем, что ответчик воспрепятствовал своим дочерним компаниям в оплате истцу задолженности за поставленный товар".Группа "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. Владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий". АО "ОХК Уралхим" контролирует крупнейшего российского производителя аммиака и одного из ведущих производителей карбамида "Тольяттиазот".
https://1prime.ru/20250313/sud-855732576.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9f441105185ae27af9f641c438debf62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уралхим, yara
Латвийская структура "Уралхима" подала иск к норвежской Yara
Латвийская структура "Уралхима" подала иск к норвежской Yara на 1,5 млрд рублей
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск латвийской Uralchem Trading, экспортера продукции "Уралхима", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и Восточной Европе, о взыскании более 1,5 миллиарда рублей с норвежской химической компании Yara International, одного из крупнейших в мире поставщиков удобрений.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 11 марта, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются.
Ранее в четверг стало известно, что этот же суд назначил на 3 апреля предварительные слушания по иску латвийской Uralkali Trading, через которую российский производитель удобрений "Уралкалий" (входит в группу "Уралхим") экспортировал свою продукцию, к Yara International о взыскании около 18,3 миллиарда рублей.
Истец требует взыскать около 67,6 миллиона долларов и около 66,5 миллиона евро убытков, более 25,9 миллиона долларов и более 25,8 миллиона евро процентов, а также более 7,8 миллиона долларов убытков в связи с простоем судов и более 10 тысяч евро в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов, более 3 миллионов долларов и более 4 тысяч евро процентов. Сумма иска эквивалентна около 18,3 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 7 марта 2025 года, дату подачи иска.
Ранее источник РИА Новости в суде сообщил, что Uralkali Trading просит суд взыскать с Yara International убытки, причиненные ему "в связи с тем, что ответчик воспрепятствовал своим дочерним компаниям в оплате истцу задолженности за поставленный товар".
Группа "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. Владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий". АО "ОХК Уралхим" контролирует крупнейшего российского производителя аммиака и одного из ведущих производителей карбамида "Тольяттиазот".
Суд начнет слушать иск латвийской структуры "Уралкалия" к Yara