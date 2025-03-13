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Источник оценил возможность использования нацвалют в торговле с Россией
Источник оценил возможность использования нацвалют в торговле с Россией - 13.03.2025, ПРАЙМ
Источник оценил возможность использования нацвалют в торговле с Россией
Использование национальных валют в торговле между Турцией и Россией может снизить риски, вызванные колебаниями курса доллара и западными санкциями, заявил РИА... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T03:47+0300
2025-03-13T03:47+0300
2025-03-13T03:47+0300
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АНКАРА, 13 мар – ПРАЙМ. Использование национальных валют в торговле между Турцией и Россией может снизить риски, вызванные колебаниями курса доллара и западными санкциями, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в турецком финансовом секторе.
Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах, сообщало ранее правительство РФ. Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил РИА Новости, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим фиксированного обменного курса.
"Использование лиры и рубля в расчетах позволяет обеим странам уменьшить зависимость от долларовых операций, что может снизить риски, связанные с колебаниями курса доллара и санкциями, наложенными на обе страны со стороны Запада. Это становится все более актуальным на фоне санкционных мер, влияющих на торговые отношения", - заявил собеседник агентства.
По его словам, для поддержки торговли в национальных валютах необходимо развивать соответствующую финансовую инфраструктуру, включая банки и платёжные системы.
"Увеличение объёмов торговли в национальных валютах может улучшить торговый баланс обеих стран. Турция импортирует большое количество российских товаров, а также экспортирует свою продукцию, что может способствовать укреплению экономических связей", - сказал он.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани в 2024 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
Доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил ранее президент России Владимир Путин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Рынки, Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗАПАД, РФ, Владимир Путин, Александр Новак, Реджеп Тайип Эрдоган
Источник оценил возможность использования нацвалют в торговле с Россией
Источник: использование нацвалют в торговле между Турцией и Россией снизит риски
АНКАРА, 13 мар – ПРАЙМ. Использование национальных валют в торговле между Турцией и Россией может снизить риски, вызванные колебаниями курса доллара и западными санкциями, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в турецком финансовом секторе.
Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах, сообщало ранее правительство РФ. Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил РИА Новости, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим фиксированного обменного курса.
"Использование лиры и рубля в расчетах позволяет обеим странам уменьшить зависимость от долларовых операций, что может снизить риски, связанные с колебаниями курса доллара и санкциями, наложенными на обе страны со стороны Запада. Это становится все более актуальным на фоне санкционных мер, влияющих на торговые отношения", - заявил собеседник агентства.
По его словам, для поддержки торговли в национальных валютах необходимо развивать соответствующую финансовую инфраструктуру, включая банки и платёжные системы.
"Увеличение объёмов торговли в национальных валютах может улучшить торговый баланс обеих стран. Турция импортирует большое количество российских товаров, а также экспортирует свою продукцию, что может способствовать укреплению экономических связей", - сказал он.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани в 2024 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
Доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил ранее президент России Владимир Путин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.