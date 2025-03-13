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Российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облаков - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облаков
Российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облаков - 13.03.2025, ПРАЙМ
Российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облаков
Российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облаков: так, отток у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T06:00+0300
2025-03-13T06:00+0300
технологии
россия
экономика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облаков: так, отток у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений OVH по итогам 2024 года составил по 14%, а у американских Amazon Web Services - 8%, Google - 7% и Digital Ocean - 1%, говорится в исследовании группы "Рунити" (объединяет "Руцентр", "Рег.ру", SpaceWeb и ряд других IT-компаний), его результаты есть в распоряжении РИА Новости. Методология исследования основана на подсчете числа активных серверов (облачные и виртуальные серверы, VPS/VDS, dedicated), размещенных в доменных зонах .ru, .рф и .su, за период с декабря 2023 по декабрь 2024 года. "По итогам 2024 года продолжается снижение числа российских проектов, размещенных на серверах зарубежных облачных провайдеров. Наибольшая отрицательная динамика наблюдается у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений OVH - 14% соответственно. В американском провайдере Amazon Web Services отток составил 8%, в Google - 7%, а в Digital Ocean - 1%", - говорится в исследовании. У российских облачных провайдеров, напротив, растет число активных облачных сервисов. Так, например в 2024 году в Yandex Cloud прирост составил 27%, в Selectel - 14%, в "Рег.ру" - 10%. Переток пользователей начался в 2022 году, когда были введены ограничения оплаты зарубежных сервисов, отметили в "Рунити". Как объяснил руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов "Рег.ру" Сергей Рыжиков, российские облачные провайдеры формируют предложения с учетом специфики региона и требованиям защиты данных. Это является конкурентным преимуществом в сравнении с иностранными компаниями. "Мы сравнили, насколько изменилась динамика перетока в российских доменных зонах. По итогам 2024 года сохраняется устойчивое падение, однако, пик уже пройден - наибольший процент оттока приходился на 2023 год. Основные волны в 2022-2024 гадах, как правило, связаны с нежеланием российского бизнеса нести риски прекращения доступа с введением каких-либо ограничительных мер", - прокомментировала линейный руководитель отдела аналитики группы "Рунити" Ася Вартазарьян.
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192
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192
40
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ, Экономика
06:00 13.03.2025
 
Российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облаков

"Рунити": российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облаков

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облаков: так, отток у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений OVH по итогам 2024 года составил по 14%, а у американских Amazon Web Services - 8%, Google - 7% и Digital Ocean - 1%, говорится в исследовании группы "Рунити" (объединяет "Руцентр", "Рег.ру", SpaceWeb и ряд других IT-компаний), его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
Методология исследования основана на подсчете числа активных серверов (облачные и виртуальные серверы, VPS/VDS, dedicated), размещенных в доменных зонах .ru, .рф и .su, за период с декабря 2023 по декабрь 2024 года.
"По итогам 2024 года продолжается снижение числа российских проектов, размещенных на серверах зарубежных облачных провайдеров. Наибольшая отрицательная динамика наблюдается у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений OVH - 14% соответственно. В американском провайдере Amazon Web Services отток составил 8%, в Google - 7%, а в Digital Ocean - 1%", - говорится в исследовании.
У российских облачных провайдеров, напротив, растет число активных облачных сервисов. Так, например в 2024 году в Yandex Cloud прирост составил 27%, в Selectel - 14%, в "Рег.ру" - 10%. Переток пользователей начался в 2022 году, когда были введены ограничения оплаты зарубежных сервисов, отметили в "Рунити".
Как объяснил руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов "Рег.ру" Сергей Рыжиков, российские облачные провайдеры формируют предложения с учетом специфики региона и требованиям защиты данных. Это является конкурентным преимуществом в сравнении с иностранными компаниями.
"Мы сравнили, насколько изменилась динамика перетока в российских доменных зонах. По итогам 2024 года сохраняется устойчивое падение, однако, пик уже пройден - наибольший процент оттока приходился на 2023 год. Основные волны в 2022-2024 гадах, как правило, связаны с нежеланием российского бизнеса нести риски прекращения доступа с введением каких-либо ограничительных мер", - прокомментировала линейный руководитель отдела аналитики группы "Рунити" Ася Вартазарьян.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯ
 
 
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