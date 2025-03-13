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Кабмин обсудит выделение средств на поддержку экспорта продукции АПК
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку экспорта продукции АПК - 13.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку экспорта продукции АПК
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение бюджетных средств Минсельхозу на субсидии ряду финансовых организаций в целях финансового обеспечения... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:19+0300
2025-03-13T00:19+0300
2025-03-13T00:19+0300
экономика
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финансы
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минсельхоз
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение бюджетных средств Минсельхозу на субсидии ряду финансовых организаций в целях финансового обеспечения федерального проекта "Экспорт продукции АПК", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"О направлении Минсельхозу России в 2025 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований для предоставления субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку и акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк", - указан в сообщении планируемый к обсуждению вопрос.
Уточняется, что проект соответствующего распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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россия, финансы, москва, рф, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, РФ, Минсельхоз
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку экспорта продукции АПК
Кабмин обсудит выделение средств на субсидии ряду финансовых организаций
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение бюджетных средств Минсельхозу на субсидии ряду финансовых организаций в целях финансового обеспечения федерального проекта "Экспорт продукции АПК", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"О направлении Минсельхозу России в 2025 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований для предоставления субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку и акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк", - указан в сообщении планируемый к обсуждению вопрос.
Уточняется, что проект соответствующего распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".