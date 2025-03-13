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Канада ослабила финансовые санкции против Сирии - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Канада ослабила финансовые санкции против Сирии
Канада ослабила финансовые санкции против Сирии - 13.03.2025, ПРАЙМ
Канада ослабила финансовые санкции против Сирии
Канада приняла решение ослабить финансовые санкции против Сирии на шесть месяцев, следует из официального заявления правительства Канады, размещенного на его... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T07:25+0300
2025-03-13T07:25+0300
экономика
мировая экономика
финансы
канада
сирия
москва
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Канада приняла решение ослабить финансовые санкции против Сирии на шесть месяцев, следует из официального заявления правительства Канады, размещенного на его портале. "Канада выделяет 84 миллиона долларов нового финансирования на гуманитарную помощь для Сирии. Канада также предпринимает шаги по смягчению существующих санкций на период в шесть месяцев", - говорится в заявлении. Согласно заявлению, в течение полугода любое физическое и юридическое лицо Канады, в том числе за пределами страны, может осуществлять денежные операции и связанные с ними финансовые услуги "с целью поддержки демократизации, стабилизации и доставки помощи в Сирию и внутри нее" - также канадцам разрешено делать это при участии семи государственных сирийских банков, находящихся под санкциями Канады. Канада также назначает Омара Альгабру новым специальным посланником страны по Сирии для консультирования премьер-министра и министра иностранных дел Канады Мелани Жоли по вопросам "усилий по поддержке сирийского народа в удовлетворении его насущных потребностей и переходу страны к инклюзивному и мирному будущему". В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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мировая экономика, финансы, канада, сирия, москва
Экономика, Мировая экономика, Финансы, КАНАДА, СИРИЯ, МОСКВА
07:25 13.03.2025
 
Канада ослабила финансовые санкции против Сирии

Канада ослабила финансовые санкции против Сирии на шесть месяцев

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Канада приняла решение ослабить финансовые санкции против Сирии на шесть месяцев, следует из официального заявления правительства Канады, размещенного на его портале.
"Канада выделяет 84 миллиона долларов нового финансирования на гуманитарную помощь для Сирии. Канада также предпринимает шаги по смягчению существующих санкций на период в шесть месяцев", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, в течение полугода любое физическое и юридическое лицо Канады, в том числе за пределами страны, может осуществлять денежные операции и связанные с ними финансовые услуги "с целью поддержки демократизации, стабилизации и доставки помощи в Сирию и внутри нее" - также канадцам разрешено делать это при участии семи государственных сирийских банков, находящихся под санкциями Канады.
Канада также назначает Омара Альгабру новым специальным посланником страны по Сирии для консультирования премьер-министра и министра иностранных дел Канады Мелани Жоли по вопросам "усилий по поддержке сирийского народа в удовлетворении его насущных потребностей и переходу страны к инклюзивному и мирному будущему".
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыКАНАДАСИРИЯМОСКВА
 
 
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