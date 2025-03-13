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Канада не отменит пошлины на сталь, алюминий и электромобили из КНР

Канада не отменит пошлины на сталь, алюминий и электромобили из КНР - 13.03.2025, ПРАЙМ

Канада не отменит пошлины на сталь, алюминий и электромобили из КНР

Канада не отменит пошлины на сталь, алюминий и электромобили из КНР, заявил министр промышленности страны Франсуа-Филипп Шампань в интервью телеканалу CTV. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:23+0300

2025-03-13T14:23+0300

2025-03-13T15:03+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Канада не отменит пошлины на сталь, алюминий и электромобили из КНР, заявил министр промышленности страны Франсуа-Филипп Шампань в интервью телеканалу CTV.Журналист телеканала задала министру вопрос, рассматривают ли власти Канады снятие пошлин на продукцию из КНР на фоне торговой войны с США."Не рассматриваем… мы хотим защитить нашу промышленность", - заявил Шампань.Телеканал отмечает, что ранее премьер канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби призвал власти Канады пересмотреть пошлины на китайскую продукцию на фоне торгового давления на Канаду со стороны США.По данным телеканала, Эби заявил, что введенные Канадой в октябре пошлины на сталь и алюминий из Китая были рассчитаны на то, чтобы улучшить отношения с грядущей администрацией президента США Дональда Трампа, однако впоследствии, по его словам, стало понятно, что новым властям США "безразличны" торговые отношения Канады и КНР.Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай призывает Канаду исправить свои ошибочные действия и обеспечить справедливую среду для китайских предприятий. В субботу министерство финансов КНР сообщило, что власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары.В сентябре 2024 года руководство Китая инициировало антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР.В августе 2024 года канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий.Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний.

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канада, сша, китай, мировая экономика, пошлины