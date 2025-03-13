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Канада попросила ВТО провести консультации из-за пошлин США

Канада попросила ВТО провести консультации из-за пошлин США - 13.03.2025, ПРАЙМ

Канада попросила ВТО провести консультации из-за пошлин США

Канада обратилась за консультацией во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением США новых пошлин на стальные и алюминиевые изделия, говорится в... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:31+0300

2025-03-13T19:31+0300

2025-03-13T19:31+0300

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ЖЕНЕВА, 13 мар - ПРАЙМ. Канада обратилась за консультацией во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением США новых пошлин на стальные и алюминиевые изделия, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО. "Канада обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по разрешению споров с США относительно введения Соединенными Штатами импортных пошлин на некоторые стальные и алюминиевые изделия из Канады. Запрос был разослан членам ВТО 13 марта", - сказано в документе. В организации уточняют, что Канада считает эти меры несовместимыми с обязательствами США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады , а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах , ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

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канада, сша, пошлины, сталь, алюминий, металлургия, вто