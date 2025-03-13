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ЦБ Казахстана запустит продажу золотых цифровых инвестиционных "монет"
ЦБ Казахстана запустит продажу золотых цифровых инвестиционных "монет" - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ Казахстана запустит продажу золотых цифровых инвестиционных "монет"
Национальный банк (центробанк) Казахстана 17 марта запустит продажу золотых цифровых инвестиционных "монет" через мобильное приложение Tabys, разработанное... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:42+0300
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АЛМА-АТА, 13 мар - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана 17 марта запустит продажу золотых цифровых инвестиционных "монет" через мобильное приложение Tabys, разработанное фондовой биржей AIX Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), сообщает в четверг пресс-служба регулятора. "Национальный банк Казахстана объявляет о запуске с 17 марта 2025 года проекта Gold Coin - цифрового эквивалента инвестиционной монеты. Новый инвестиционный инструмент доступен к приобретению в мобильном приложении Tabys биржи Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange, AIX)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ. Сообщается, что одна единица Gold Coin равна 1/20 тройской унции золота. Ее стоимость зависит от цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), и официального курса тенге к доллару на день сделки. "Пользователи мобильного приложения Tabys смогут в режиме онлайн покупать, продавать и дарить Gold Coin. Также при накоплении двадцати эквивалентов (единиц) Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Национального банка", - пояснили в пресс-службе регулятора. Также в конце прошлого года регулятор анонсировал свою инициативу о запуске онлайн-продаж золотых инвестиционных монет. Тогда председатель ЦБ Тимур Сулейменов сообщил, что специально для этого проекта был разработан эксклюзивный "дизайн" монеты ÚKI из золота 999,9 пробы, номиналом 100 тенге и массой 31,1 грамма (то есть в одну тройскую унцию).
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банки, финансы, казахстан
Экономика, Банки, Финансы, КАЗАХСТАН
ЦБ Казахстана запустит продажу золотых цифровых инвестиционных "монет"
ЦБ Казахстана запустит онлайн-продажу золотых цифровых инвестиционных "монет"
АЛМА-АТА, 13 мар - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана 17 марта запустит продажу золотых цифровых инвестиционных "монет" через мобильное приложение Tabys, разработанное фондовой биржей AIX Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), сообщает в четверг пресс-служба регулятора.
"Национальный банк Казахстана объявляет о запуске с 17 марта 2025 года проекта Gold Coin - цифрового эквивалента инвестиционной монеты. Новый инвестиционный инструмент доступен к приобретению в мобильном приложении Tabys биржи Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange, AIX)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.
Сообщается, что одна единица Gold Coin равна 1/20 тройской унции золота. Ее стоимость зависит от цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), и официального курса тенге к доллару на день сделки.
"Пользователи мобильного приложения Tabys смогут в режиме онлайн покупать, продавать и дарить Gold Coin. Также при накоплении двадцати эквивалентов (единиц) Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Национального банка", - пояснили в пресс-службе регулятора.
Также в конце прошлого года регулятор анонсировал свою инициативу о запуске онлайн-продаж золотых инвестиционных монет. Тогда председатель ЦБ Тимур Сулейменов сообщил, что специально для этого проекта был разработан эксклюзивный "дизайн" монеты ÚKI из золота 999,9 пробы, номиналом 100 тенге и массой 31,1 грамма (то есть в одну тройскую унцию).
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