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Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии - 13.03.2025, ПРАЙМ
Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Жалоба комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Московский городской... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T03:08+0300
2025-03-13T03:08+0300
общество
россия
украина
рф
сша
instagram
meta
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Жалоба комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрирована жалоба Поперечного Д.А. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - сказали в суде. Дата заседания не назначена. Согласно материалам административного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, комик в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил текстовые и видеопосты, направленные на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины. Сам он в суд не явился, присутствовала его представитель. Она просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности, также посчитав, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно. По словам представителя комика, вину он не признал. В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
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общество , россия, украина, рф, сша, instagram, meta
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, США, Instagram, Meta
03:08 13.03.2025
 
Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Жалоба комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрирована жалоба Поперечного Д.А. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - сказали в суде.
Дата заседания не назначена.
Согласно материалам административного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, комик в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил текстовые и видеопосты, направленные на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины.
Сам он в суд не явился, присутствовала его представитель. Она просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности, также посчитав, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно.
По словам представителя комика, вину он не признал.
В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАРФСШАInstagramMeta
 
 
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