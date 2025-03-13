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Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии - 13.03.2025, ПРАЙМ

Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Жалоба комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Московский городской... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T03:08+0300

2025-03-13T03:08+0300

2025-03-13T03:08+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Жалоба комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрирована жалоба Поперечного Д.А. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - сказали в суде. Дата заседания не назначена. Согласно материалам административного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, комик в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил текстовые и видеопосты, направленные на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины. Сам он в суд не явился, присутствовала его представитель. Она просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности, также посчитав, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно. По словам представителя комика, вину он не признал. В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.

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