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Фальков назвал условия выдачи образовательных кредитов под 3% - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Фальков назвал условия выдачи образовательных кредитов под 3%
Фальков назвал условия выдачи образовательных кредитов под 3% - 13.03.2025, ПРАЙМ
Фальков назвал условия выдачи образовательных кредитов под 3%
Образовательные кредиты под 3% будут давать только на приоритетные направления в российских вузах с этого года, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:40+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Образовательные кредиты под 3% будут давать только на приоритетные направления в российских вузах с этого года, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "У нас сегодня есть очень хороший инструмент: при отсутствии бюджетных мест - образовательный кредит. Он под 3% дается на очень комфортных условиях, выплаты все основные после получения образования, во время образования совсем минимальные выплаты, посильные даже для студента. И если раньше мы давали на все без исключения специальности и направления, то сейчас только на приоритетные с этого года", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям подготовки.
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россия, финансы, банки
РОССИЯ, Финансы, Банки
12:40 13.03.2025
 
Фальков назвал условия выдачи образовательных кредитов под 3%

Фальков: образовательные кредиты будут давать только на приоритетные направления

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк% Валерий Фальков
% Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Образовательные кредиты под 3% будут давать только на приоритетные направления в российских вузах с этого года, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"У нас сегодня есть очень хороший инструмент: при отсутствии бюджетных мест - образовательный кредит. Он под 3% дается на очень комфортных условиях, выплаты все основные после получения образования, во время образования совсем минимальные выплаты, посильные даже для студента. И если раньше мы давали на все без исключения специальности и направления, то сейчас только на приоритетные с этого года", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям подготовки.
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