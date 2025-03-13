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Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом лично - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом лично
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом лично - 13.03.2025, ПРАЙМ
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом лично
Кремль своевременно проинформирует, если президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа лично, сообщил... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:32+0300
2025-03-13T15:32+0300
политика
россия
сша
стив уиткофф
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Кремль своевременно проинформирует, если президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа лично, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в четверг. "Мы своевременно проинформируем", - сказал Песков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что Путин может лично принять спецпосланника. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
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россия, сша, стив уиткофф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин
15:32 13.03.2025
 
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом лично

Песков: Кремль проинформирует, если Путин примет Уиткоффа лично

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Кремль своевременно проинформирует, если президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа лично, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в четверг.
"Мы своевременно проинформируем", - сказал Песков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что Путин может лично принять спецпосланника.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию
15:16
 
ПолитикаРОССИЯСШАСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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