https://1prime.ru/20250313/kreml-855752707.html
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом лично
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом лично - 13.03.2025, ПРАЙМ
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом лично
Кремль своевременно проинформирует, если президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа лично, сообщил... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:32+0300
2025-03-13T15:32+0300
2025-03-13T15:32+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Кремль своевременно проинформирует, если президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа лично, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в четверг. "Мы своевременно проинформируем", - сказал Песков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что Путин может лично принять спецпосланника. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
https://1prime.ru/20250313/ushakov-855751519.html
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россия, сша, стив уиткофф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Кремль своевременно проинформирует, если Путин встретится с Уиткоффом лично
Песков: Кремль проинформирует, если Путин примет Уиткоффа лично
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Кремль своевременно проинформирует, если президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа лично, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в четверг.
"Мы своевременно проинформируем", - сказал Песков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что Путин может лично принять спецпосланника.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
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