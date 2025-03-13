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Минфин поддержал идею ЦБ разрешить инвесторам сделки с криптовалютами - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин поддержал идею ЦБ разрешить инвесторам сделки с криптовалютами
Минфин поддержал идею ЦБ разрешить инвесторам сделки с криптовалютами - 13.03.2025, ПРАЙМ
Минфин поддержал идею ЦБ разрешить инвесторам сделки с криптовалютами
Минфин РФ поддерживает предложение ЦБ разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой в рамках экспериментального правового режима, заявил | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:04+0300
2025-03-13T12:04+0300
экономика
финансы
минфин
центральные банки
рынки
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает предложение ЦБ разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой в рамках экспериментального правового режима, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах III Российского форума финансового рынка. "Мы не только поддерживаем, мы работали вместе с Центральным банком. Как вы помните, у нас в Минфине всегда была позиция, что рынок цифровых валют нужно максимально легализовать и урегулировать. Конечно, первым шагом это был экспериментальный правовой режим по расчетам, который был запущен", - сказал он. "Вторым шагом, и уже тогда в законе заложили норму, которая позволяет проведение организованных торгов криптовалютами. И все это время прорабатывали с коллегами возможность запуска такого механизма. В итоге договорились, что это будет в рамках экспериментального правового режима, который будет вести Центральный банк, то есть максимально под надзором мегарегулятора, под контролем, чтобы, как говорится, все было эффективно, без каких-либо нарушений. То есть мы полностью поддерживаем, мы надеемся, что это еще один шаг к дальнейшей легализации цифровых валют в нашей стране", - также сказал он. Чебесков добавил, что при этом никто не говорит о расчетах криптовалютой внутри страны, Минфин никогда это не поддерживал. "Но с точки зрения создания инфраструктуры для того, чтобы цифровые валюты обращались легально, не в каких-то там серых зонах, как это сейчас происходит, мы полностью за и будем дальше работать в этом направлении", - отметил он.
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финансы, минфин, центральные банки, рынки
Экономика, Финансы, Минфин, центральные банки, Рынки
12:04 13.03.2025
 
Минфин поддержал идею ЦБ разрешить инвесторам сделки с криптовалютами

Минфин поддержал предложение ЦБ разрешить ряду инвесторов сделки с криптовалютами

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает предложение ЦБ разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой в рамках экспериментального правового режима, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах III Российского форума финансового рынка.
"Мы не только поддерживаем, мы работали вместе с Центральным банком. Как вы помните, у нас в Минфине всегда была позиция, что рынок цифровых валют нужно максимально легализовать и урегулировать. Конечно, первым шагом это был экспериментальный правовой режим по расчетам, который был запущен", - сказал он.
"Вторым шагом, и уже тогда в законе заложили норму, которая позволяет проведение организованных торгов криптовалютами. И все это время прорабатывали с коллегами возможность запуска такого механизма. В итоге договорились, что это будет в рамках экспериментального правового режима, который будет вести Центральный банк, то есть максимально под надзором мегарегулятора, под контролем, чтобы, как говорится, все было эффективно, без каких-либо нарушений. То есть мы полностью поддерживаем, мы надеемся, что это еще один шаг к дальнейшей легализации цифровых валют в нашей стране", - также сказал он.
Чебесков добавил, что при этом никто не говорит о расчетах криптовалютой внутри страны, Минфин никогда это не поддерживал. "Но с точки зрения создания инфраструктуры для того, чтобы цифровые валюты обращались легально, не в каких-то там серых зонах, как это сейчас происходит, мы полностью за и будем дальше работать в этом направлении", - отметил он.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Форекс-дилеры попросят ЦБ разрешить контракты на разницу цен криптовалют
11:13
 
ЭкономикаФинансыМинфинцентральные банкиРынки
 
 
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