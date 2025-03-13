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Минфин поддержал идею ЦБ разрешить инвесторам сделки с криптовалютами

Минфин поддержал идею ЦБ разрешить инвесторам сделки с криптовалютами - 13.03.2025, ПРАЙМ

Минфин поддержал идею ЦБ разрешить инвесторам сделки с криптовалютами

Минфин РФ поддерживает предложение ЦБ разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой в рамках экспериментального правового режима, заявил | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:04+0300

2025-03-13T12:04+0300

2025-03-13T12:04+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает предложение ЦБ разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой в рамках экспериментального правового режима, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах III Российского форума финансового рынка. "Мы не только поддерживаем, мы работали вместе с Центральным банком. Как вы помните, у нас в Минфине всегда была позиция, что рынок цифровых валют нужно максимально легализовать и урегулировать. Конечно, первым шагом это был экспериментальный правовой режим по расчетам, который был запущен", - сказал он. "Вторым шагом, и уже тогда в законе заложили норму, которая позволяет проведение организованных торгов криптовалютами. И все это время прорабатывали с коллегами возможность запуска такого механизма. В итоге договорились, что это будет в рамках экспериментального правового режима, который будет вести Центральный банк, то есть максимально под надзором мегарегулятора, под контролем, чтобы, как говорится, все было эффективно, без каких-либо нарушений. То есть мы полностью поддерживаем, мы надеемся, что это еще один шаг к дальнейшей легализации цифровых валют в нашей стране", - также сказал он. Чебесков добавил, что при этом никто не говорит о расчетах криптовалютой внутри страны, Минфин никогда это не поддерживал. "Но с точки зрения создания инфраструктуры для того, чтобы цифровые валюты обращались легально, не в каких-то там серых зонах, как это сейчас происходит, мы полностью за и будем дальше работать в этом направлении", - отметил он.

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финансы, минфин, центральные банки, рынки