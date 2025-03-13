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Рубль повышается против юаня на Московской бирже

Рубль повышается против юаня на Московской бирже - 13.03.2025, ПРАЙМ

Рубль повышается против юаня на Московской бирже

Курс рубля в четверг повышается против юаня, китайская валюта остается ниже ключевого уровня 12 рублей, но не спешит обновлять локальные минимумы, следует из... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:23+0300

2025-03-13T16:23+0300

2025-03-13T16:23+0300

экономика

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг повышается против юаня, китайская валюта остается ниже ключевого уровня 12 рублей, но не спешит обновлять локальные минимумы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.13 мск падал на 10 копеек, до 11,83 рубля. Снижение составило 0,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,8-12,02 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,8 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,25 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,375 против 7,248 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,8%. На форексе доллар котируется по 85,87 рубля. РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ Рубль против юаня в течение сессии четверга торгуется в плюсе на Мосбирже. Рост курса юаня в среду снял перекупленность рубля, и он опять прибавляет. Китайская валюта остается ниже ключевого уровня 12 рублей, но не спешит обновлять минимумы с августа прошлого года в районе 11,63 рубля, обновленные в феврале. "В среду рубль умеренно слабел. Российская валюта такую динамику показывала во многом в рамках коррекции и в ожидании дальнейшего развития геополитической ситуации. В четверг рубль прибавляет", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,27% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,09% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.15 мск снижалась на 0,8%, до 70,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 104,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Давление на курс рубля может оказывать усиление геополитической неопределенности, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если новостной фон, связанный с геополитикой, существенно не изменится, до конца торговой недели курс юаня может находиться в диапазоне предыдущих двух сессий 11,72–12,02 рубля", - оценивает он. В ближайшие дни все еще сохраняется потенциал роста курса выше 12 рублей за юань в отсутствие особо позитивных сюрпризов со стороны геополитики, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

https://1prime.ru/20250313/yuan-855741592.html

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рынки, "бкс мир инвестиций", дмитрий бабин, рубль, юань