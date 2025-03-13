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Курс доллар растет к евро и снижается к иене после выхода статистики в США

Курс доллар растет к евро и снижается к иене после выхода статистики в США - 13.03.2025, ПРАЙМ

Курс доллар растет к евро и снижается к иене после выхода статистики в США

Курс доллара растет к евро и снижается к иене в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T17:58+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и снижается к иене в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижался до 1,086 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0888 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 147,94 иены со 148,25 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 103,78 пункта. Цены производителей в США в феврале выросли на 3,2% в годовом выражении после увеличения на 3,7% месяцем ранее. Аналитики ждали роста на 3,3%. В месячном выражении цены не изменились. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 8 марта неожиданно снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 220 тысяч.

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