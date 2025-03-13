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Правительство направит 2,5 млрд рублей на поддержку курской промышленности - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/kurskaya-855749604.html
Правительство направит 2,5 млрд рублей на поддержку курской промышленности
Правительство направит 2,5 млрд рублей на поддержку курской промышленности - 13.03.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 2,5 млрд рублей на поддержку курской промышленности
Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:38+0300
2025-03-13T15:07+0300
экономика
михаил мишустин
промышленность
россия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы дополнительно направим около 2,5 миллиардов рублей Курской области. Средства пойдут на финансирование мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. По его словам, такое решение позволит ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах и обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан, которые работают на этих предприятиях.Премьер отметил, что сейчас работающий в приграничных районах бизнес находится в сложных условиях, в том числе из-за вынужденной остановки производства."При этом необходимо не только выплачивать заработную плату сотрудникам, но и нести расходы на ремонт, поиск нового помещения, перевозку или налаживание оборудования, на организацию новой логистики, которая, как правило, из-за такой ситуации ухудшается", - пояснил Мишустин.Кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина помогает таким организациям продолжить свою деятельность и сохранить квалифицированные трудовые коллективы, добавил он.В частности, для таких предприятий предусмотрены гранты на восстановление или перемещение производства, субсидии на оплату временного простоя работников, льготы по лизингу оборудования, отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, поставки автомобилей для передвижной торговли. Кроме того, напомнил Мишустин, действуют свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности.
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михаил мишустин, промышленность, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Промышленность, РОССИЯ
14:38 13.03.2025 (обновлено: 15:07 13.03.2025)
 
Правительство направит 2,5 млрд рублей на поддержку курской промышленности

На поддержку пострадавших промпредприятий Курской области направят 2,5 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России направит Курской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавших промышленных предприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы дополнительно направим около 2,5 миллиардов рублей Курской области. Средства пойдут на финансирование мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
По его словам, такое решение позволит ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах и обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан, которые работают на этих предприятиях.
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Премьер отметил, что сейчас работающий в приграничных районах бизнес находится в сложных условиях, в том числе из-за вынужденной остановки производства.
"При этом необходимо не только выплачивать заработную плату сотрудникам, но и нести расходы на ремонт, поиск нового помещения, перевозку или налаживание оборудования, на организацию новой логистики, которая, как правило, из-за такой ситуации ухудшается", - пояснил Мишустин.
Кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина помогает таким организациям продолжить свою деятельность и сохранить квалифицированные трудовые коллективы, добавил он.
В частности, для таких предприятий предусмотрены гранты на восстановление или перемещение производства, субсидии на оплату временного простоя работников, льготы по лизингу оборудования, отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, поставки автомобилей для передвижной торговли. Кроме того, напомнил Мишустин, действуют свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности.
 
ЭкономикаМихаил МишустинПромышленностьРОССИЯ
 
 
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