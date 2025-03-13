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СМИ: США не продлили лицензию на расчеты с России с целью переговоров - 13.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США не продлили лицензию на расчеты с России с целью переговоров
СМИ: США не продлили лицензию на расчеты с России с целью переговоров - 13.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: США не продлили лицензию на расчеты с России с целью переговоров
Телеканал Fox News утверждает, что США не продлили лицензию, позволявшую зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T22:05+0300
2025-03-13T22:05+0300
сша
дональд трамп
украина
втб
нефть
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Телеканал Fox News утверждает, что США не продлили лицензию, позволявшую зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, с целью использование ее в качестве рычага в переговорах об урегулировании на Украине. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. При это она не уточнила причины этого решения. "Источник, знакомый с ситуацией, подтверждает, что генеральная лицензия на покупку российской нефти истекла вчера. Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не могу покупать нефть из России без санкций со стороны США. Источник сообщил мне, что это тактика переговоров", - написал в соцсети X корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс. Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта, что, по оценкам экспертов, может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель. Десятого января администрация тогдашнего президента Джо Байдена ввела крупнейший пакет санкций против российского энергетического сектора. Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, задействованных в перевозке российской нефти. Эти меры были направлены на сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с украинским конфликтом.
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сша
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сша, дональд трамп, украина, втб, нефть, санкции против рф
США, Дональд Трамп, УКРАИНА, ВТБ, Нефть, санкции против РФ
22:05 13.03.2025
 
СМИ: США не продлили лицензию на расчеты с России с целью переговоров

Fox: США не продлили лицензию на расчеты с РФ с целью переговоров по Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Телеканал Fox News утверждает, что США не продлили лицензию, позволявшую зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, с целью использование ее в качестве рычага в переговорах об урегулировании на Украине.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. При это она не уточнила причины этого решения.
"Источник, знакомый с ситуацией, подтверждает, что генеральная лицензия на покупку российской нефти истекла вчера. Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не могу покупать нефть из России без санкций со стороны США. Источник сообщил мне, что это тактика переговоров", - написал в соцсети X корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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12:26
Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта, что, по оценкам экспертов, может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель.
Десятого января администрация тогдашнего президента Джо Байдена ввела крупнейший пакет санкций против российского энергетического сектора. Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, задействованных в перевозке российской нефти. Эти меры были направлены на сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с украинским конфликтом.
 
СШАДональд ТрампУКРАИНАВТБНефтьсанкции против РФ
 
 
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