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Из Курской области эвакуировали 68 человек

Из Курской области эвакуировали 68 человек - 13.03.2025, ПРАЙМ

Из Курской области эвакуировали 68 человек

Добавлен контекст и подробности (7-9-й абзацы) | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T00:01+0300

2025-03-13T00:01+0300

2025-03-13T00:01+0300

общество

александр хинштейн

мчс

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Добавлен контекст и подробности (7-9-й абзацы) МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи эвакуированы 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Самые долгожданные новости: 68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники. "Людей сразу же осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась!" - уточнил Хинштейн. Всех размещенных в ПВР повторно осмотрят медики районных больниц, закрепленных за пунктами временного размещения, при необходимости будет оказана вся помощь, добавил он. "На местах прямо сейчас работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности, полиции. Они оперативно отрабатывают все поступающие вопросы от наших жителей", - отметил Хинтштейн. Он выразил благодарность военным, АНО "Патриот", сотрудникам Росгвардии, МЧС и медикам, которые помогали в эвакуации жителей. "Это волнительный и долгожданный момент не только для курян, но и для всех жителей нашей страны, которые все это время болели и переживали за наших людей! Уверен, что это только начало и количество спасенных людей будет расти!" - подчеркнул врио губернатора.

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общество , александр хинштейн, мчс, всу, минздрав