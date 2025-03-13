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Лукашенко: Россия помогла перенаправить логистику товаров - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко: Россия помогла перенаправить логистику товаров
Лукашенко: Россия помогла перенаправить логистику товаров - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко: Россия помогла перенаправить логистику товаров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высоко ценит поддержку России, которая помогла переориентировать логистику товарных потоков. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:15+0300
2025-03-13T19:15+0300
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
ленинградская область
логистика
морские грузоперевозки
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высоко ценит поддержку России, которая помогла переориентировать логистику товарных потоков. "Владимир Владимирович, мы высоко ценим вашу поддержку, которая открыла нам доступ к... российскому огромному рынку, помогла переориентировать логистику товарных потоков", - сказал Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что то, что Белоруссия ранее продавала через прибалтийские порты, теперь "успешно работает" в Ленинградской области, на Черном море.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, ленинградская область, логистика, морские грузоперевозки
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ленинградская область, логистика, морские грузоперевозки
19:15 13.03.2025
 
Лукашенко: Россия помогла перенаправить логистику товаров

Лукашенко: Минск высоко ценит поддержку РФ, она помогла перенаправить логистику товаров

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРабота морского торгового порта Усть-Луга
Работа морского торгового порта Усть-Луга - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высоко ценит поддержку России, которая помогла переориентировать логистику товарных потоков.
"Владимир Владимирович, мы высоко ценим вашу поддержку, которая открыла нам доступ к... российскому огромному рынку, помогла переориентировать логистику товарных потоков", - сказал Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Он добавил, что то, что Белоруссия ранее продавала через прибалтийские порты, теперь "успешно работает" в Ленинградской области, на Черном море.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече
18:33
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯРОССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЛенинградская областьлогистикаморские грузоперевозки
 
 
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