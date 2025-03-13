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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, сообщает госагентство Белта. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:05+0300

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2025-03-13T10:05+0300

политика

россия

белоруссия

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МИНСК, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, сообщает госагентство Белта. Отмечается, что с учетом официального статуса визита в церемонии встречи в московском аэропорту "Внуково" задействован почетный караул, предусмотрено исполнение гимнов двух стран. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, сообщили в Кремле. Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов и совместная пресс-конференция лидеров.

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россия, белоруссия, александр лукашенко