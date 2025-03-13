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Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:11+0300
2025-03-13T14:11+0300
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА Новости. Встреча двух лидером состоится в Большом Кремлевском дворце. Как ожидается, Путин и Лукашенко обсудят перспективы развития сотрудничества двух стран и актуальные международные вопросы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что по итогам переговоров Путин и Лукашенко проведут совместную пресс-конференцию. Кроме того, российская и белорусская сторона намерены подписать совместные документы. Ранее в четверг президент Белоруссии прибыл в Москву. Этот визит стал первой зарубежной поездкой для него после переизбрания на пост.
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белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия
БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Александр Лукашенко, РОССИЯ
14:11 13.03.2025
 
Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Лукашенко прибыл в Кремль, где пройдут его переговоры с Путиным

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА Новости.
Встреча двух лидером состоится в Большом Кремлевском дворце. Как ожидается, Путин и Лукашенко обсудят перспективы развития сотрудничества двух стран и актуальные международные вопросы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что по итогам переговоров Путин и Лукашенко проведут совместную пресс-конференцию. Кроме того, российская и белорусская сторона намерены подписать совместные документы.
Ранее в четверг президент Белоруссии прибыл в Москву. Этот визит стал первой зарубежной поездкой для него после переизбрания на пост.
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