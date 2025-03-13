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Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:11+0300

2025-03-13T14:11+0300

2025-03-13T14:11+0300

белоруссия

москва

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА Новости. Встреча двух лидером состоится в Большом Кремлевском дворце. Как ожидается, Путин и Лукашенко обсудят перспективы развития сотрудничества двух стран и актуальные международные вопросы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что по итогам переговоров Путин и Лукашенко проведут совместную пресс-конференцию. Кроме того, российская и белорусская сторона намерены подписать совместные документы. Ранее в четверг президент Белоруссии прибыл в Москву. Этот визит стал первой зарубежной поездкой для него после переизбрания на пост.

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белоруссия

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белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия