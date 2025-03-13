https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855753158.html

Лукашенко предположил, что Украина не согласится на перемирие

Лукашенко предположил, что Украина не согласится на перемирие - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко предположил, что Украина не согласится на перемирие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Киев, скорее всего, не согласится на перемирие в зоне СВО, но, вероятно, рассчитывает на отказ Москвы. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:37+0300

2025-03-13T15:37+0300

2025-03-13T15:37+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Киев, скорее всего, не согласится на перемирие в зоне СВО, но, вероятно, рассчитывает на отказ Москвы. "Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся... Они говорят, что согласны на 30 дней. Россияне, если на 30 дней, все равно экономика будет работать, ВПК будет работать. Они будут производить вооружение и прочее. Ну ладно, на фронт не повезем - на складе складируем это все. А на Украине движения не должно быть никакого, они же из-за границы перебрасывают вооружение. Как только заметили - все, нарушение. Поэтому я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого, и у них будет этот козырь, о котором говорил (президент США Дональд - ред.) Трамп", - сказал Лукашенко журналистам в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры показал Первый канал.Лукашенко также добавил, что на Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Вашингтон нажал на Киев."На этих нажмем - можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что (президент США) Дональд (Трамп) придёт и кулаком стукнет - всё. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. Тридцать дней так тридцать дней", - сказал Лукашенко в эфире Первого канала.Он заметил, что у США нет плана по конфликту на Украине, Вашингтон зондирует почву. "Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Они что делают? Они зондируют почву", - подчеркнул белорусский президент.

https://1prime.ru/20250313/ushakov-855751519.html

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украина, сша, александр лукашенко, владимир путин