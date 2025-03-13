https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855753595.html
Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах
Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах
Москва и Минск синхронизируют свои позиции на переговорах, стороны откладывали обсуждение проблем до нынешнего визита, сообщил журналистам президент Белоруссии... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:41+0300
2025-03-13T15:41+0300
2025-03-13T15:42+0300
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855752292_0:137:3109:1886_1920x0_80_0_0_acf9be5d972e7811d91a8ac9f89a3f1b.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Москва и Минск синхронизируют свои позиции на переговорах, стороны откладывали обсуждение проблем до нынешнего визита, сообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Журналисты спросили его, что планируется обсудить с президентом России Владимиром Путиным. "Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев - три уже месяца - не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим", - ответил президент Белоруссии. "Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все", - добавил Лукашенко. По его словам, в целом каких-то недомолвок между странами нет - все проблемы "обсуждались уже не один раз". К ним относятся единые рынки электроэнергии, вопросы импортозамещения. "А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - добавил Лукашенко. Во внешнеполитической повестке главы государств намерены уделить внимание региональным вопросам: "Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий". "У меня хорошее настроение, - сказал президент Белоруссии, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый срок. - Вспоминаю былое. Как первый раз приехал". Вместе с президентом Белоруссии приехал его сын Николай.
https://1prime.ru/20250313/ekonomika-855751939.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855752292_206:0:2903:2023_1920x0_80_0_0_2dd5e0f0fa024388c67c55e71d4936d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах
Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Москва и Минск синхронизируют свои позиции на переговорах, стороны откладывали обсуждение проблем до нынешнего визита, сообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Журналисты спросили его, что планируется обсудить с президентом России Владимиром Путиным.
"Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев - три уже месяца - не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим", - ответил президент Белоруссии.
Путин высоко оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
"Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все", - добавил Лукашенко.
По его словам, в целом каких-то недомолвок между странами нет - все проблемы "обсуждались уже не один раз". К ним относятся единые рынки электроэнергии, вопросы импортозамещения. "А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - добавил Лукашенко.
Во внешнеполитической повестке главы государств намерены уделить внимание региональным вопросам: "Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий".
"У меня хорошее настроение, - сказал президент Белоруссии, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый срок. - Вспоминаю былое. Как первый раз приехал".
Вместе с президентом Белоруссии приехал его сын Николай.