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Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах
Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах
Москва и Минск синхронизируют свои позиции на переговорах, стороны откладывали обсуждение проблем до нынешнего визита, сообщил журналистам президент Белоруссии... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:41+0300
2025-03-13T15:42+0300
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Москва и Минск синхронизируют свои позиции на переговорах, стороны откладывали обсуждение проблем до нынешнего визита, сообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Журналисты спросили его, что планируется обсудить с президентом России Владимиром Путиным. "Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев - три уже месяца - не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим", - ответил президент Белоруссии. "Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все", - добавил Лукашенко. По его словам, в целом каких-то недомолвок между странами нет - все проблемы "обсуждались уже не один раз". К ним относятся единые рынки электроэнергии, вопросы импортозамещения. "А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - добавил Лукашенко. Во внешнеполитической повестке главы государств намерены уделить внимание региональным вопросам: "Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий". "У меня хорошее настроение, - сказал президент Белоруссии, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый срок. - Вспоминаю былое. Как первый раз приехал". Вместе с президентом Белоруссии приехал его сын Николай.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
15:41 13.03.2025 (обновлено: 15:42 13.03.2025)
 
Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах

Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Москва и Минск синхронизируют свои позиции на переговорах, стороны откладывали обсуждение проблем до нынешнего визита, сообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Журналисты спросили его, что планируется обсудить с президентом России Владимиром Путиным.
"Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев - три уже месяца - не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим", - ответил президент Белоруссии.
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"Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все", - добавил Лукашенко.
По его словам, в целом каких-то недомолвок между странами нет - все проблемы "обсуждались уже не один раз". К ним относятся единые рынки электроэнергии, вопросы импортозамещения. "А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - добавил Лукашенко.
Во внешнеполитической повестке главы государств намерены уделить внимание региональным вопросам: "Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий".
"У меня хорошее настроение, - сказал президент Белоруссии, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый срок. - Вспоминаю былое. Как первый раз приехал".
Вместе с президентом Белоруссии приехал его сын Николай.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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