https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855764909.html
Лукашенко высказался о перспективах договоренностей России с США
Лукашенко высказался о перспективах договоренностей России с США - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко высказался о перспективах договоренностей России с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:33+0300
2025-03-13T19:33+0300
2025-03-13T19:33+0300
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Если россияне, Россия, договорится с США, - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США..., в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повелась и ведет себя до сих пор, - пока в СМИ, наверное так и будет, - недальновидно", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
https://1prime.ru/20250313/konflikt-855763022.html
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сша, россия, александр лукашенко, владимир путин, европа, украина, белоруссия
США, РОССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ЕВРОПА, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ
Лукашенко высказался о перспективах договоренностей России с США
Лукашенко: если Россия договорится с США - "труба" Европе и Украине вместе взятым
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
"Если россияне, Россия, договорится с США, - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США..., в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повелась и ведет себя до сих пор, - пока в СМИ, наверное так и будет, - недальновидно", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине