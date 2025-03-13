https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855764909.html

Лукашенко высказался о перспективах договоренностей России с США

Лукашенко высказался о перспективах договоренностей России с США - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко высказался о перспективах договоренностей России с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:33+0300

2025-03-13T19:33+0300

2025-03-13T19:33+0300

сша

россия

александр лукашенко

владимир путин

европа

украина

белоруссия

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то "труба" Европе и Украине вместе взятым. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Если россияне, Россия, договорится с США, - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США..., в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повелась и ведет себя до сих пор, - пока в СМИ, наверное так и будет, - недальновидно", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

https://1prime.ru/20250313/konflikt-855763022.html

сша

европа

украина

белоруссия

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сша, россия, александр лукашенко, владимир путин, европа, украина, белоруссия