https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855765061.html

Минск готов помочь в реализации нацпроектов в России, заявил Лукашенко

Минск готов помочь в реализации нацпроектов в России, заявил Лукашенко - 13.03.2025, ПРАЙМ

Минск готов помочь в реализации нацпроектов в России, заявил Лукашенко

Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:36+0300

2025-03-13T19:36+0300

2025-03-13T19:36+0300

экономика

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853393605_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_388b849c57b4363d62e1b630cbb97ebf.jpg

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в Москве по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал о решении построить совместно с РФ завод в Белоруссии по производству беспилотников. Глава государства также отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества в транспортной сфере. "Пришло время серьезно подумать над более эффективным его использованием. Прежде всего возможностей железнодорожного транспорта", - сказал Лукашенко. По его словам, в настоящее время пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. "Мы начали над этим работать, думаю, реализуем", - сказал Лукашенко. Он напомнил о планах построить высокоскоростную железную дорогу из Москвы до Минска и далее до Бреста. Лукашенко добавил, что санкционное давление на Белоруссию и Россию не ослабевает, хотя уже всем понятно, что эти ограничения бьют в большей степени по тем странам, которые вводят санкции. По его словам, Минску и Москве эти санкции дали возможность задуматься о своих перспективах, важности опоры на свои собственные силы и убедиться в том, что через определенное время это давление будет полностью преодолено.-0-

https://1prime.ru/20250313/putin-855764548.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин