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Минск готов помочь в реализации нацпроектов в России, заявил Лукашенко
Минск готов помочь в реализации нацпроектов в России, заявил Лукашенко - 13.03.2025, ПРАЙМ
Минск готов помочь в реализации нацпроектов в России, заявил Лукашенко
Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:36+0300
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2025-03-13T19:36+0300
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в Москве по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал о решении построить совместно с РФ завод в Белоруссии по производству беспилотников. Глава государства также отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества в транспортной сфере. "Пришло время серьезно подумать над более эффективным его использованием. Прежде всего возможностей железнодорожного транспорта", - сказал Лукашенко. По его словам, в настоящее время пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. "Мы начали над этим работать, думаю, реализуем", - сказал Лукашенко. Он напомнил о планах построить высокоскоростную железную дорогу из Москвы до Минска и далее до Бреста. Лукашенко добавил, что санкционное давление на Белоруссию и Россию не ослабевает, хотя уже всем понятно, что эти ограничения бьют в большей степени по тем странам, которые вводят санкции. По его словам, Минску и Москве эти санкции дали возможность задуматься о своих перспективах, важности опоры на свои собственные силы и убедиться в том, что через определенное время это давление будет полностью преодолено.-0-
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Минск готов помочь в реализации нацпроектов в России, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия готова помочь в реализации нацпроектов в России
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в Москве по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Он рассказал о решении построить совместно с РФ завод в Белоруссии по производству беспилотников.
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Глава государства также отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества в транспортной сфере. "Пришло время серьезно подумать над более эффективным его использованием. Прежде всего возможностей железнодорожного транспорта", - сказал Лукашенко.
По его словам, в настоящее время пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. "Мы начали над этим работать, думаю, реализуем", - сказал Лукашенко.
Он напомнил о планах построить высокоскоростную железную дорогу из Москвы до Минска и далее до Бреста.
Лукашенко добавил, что санкционное давление на Белоруссию и Россию не ослабевает, хотя уже всем понятно, что эти ограничения бьют в большей степени по тем странам, которые вводят санкции. По его словам, Минску и Москве эти санкции дали возможность задуматься о своих перспективах, важности опоры на свои собственные силы и убедиться в том, что через определенное время это давление будет полностью преодолено.-0-