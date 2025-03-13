https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855769088.html
Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв
Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:08+0300
2025-03-13T21:08+0300
2025-03-13T21:08+0300
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853389482_0:0:2152:1211_1920x0_80_0_0_6458ecf7de7a9304a005f3002dc0bdf0.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. "Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По его словам, направления движения известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника и робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотников. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вместе думают уже не столько о восстановительном росте экономики и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Он подчеркнул, что стороны уже начали делать шаги в этом направлении.-0-
https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853389482_0:0:1668:1251_1920x0_80_0_0_74b1238ace33e19ed5eff4cf077b259f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв
Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв, все для этого есть
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть.
"Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
По его словам, направления движения известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника и робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотников.
Лукашенко добавил, что Минск и Москва вместе думают уже не столько о восстановительном росте экономики и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Он подчеркнул, что стороны уже начали делать шаги в этом направлении.-0-
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече