https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855769088.html

Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв

Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T21:08+0300

2025-03-13T21:08+0300

2025-03-13T21:08+0300

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. "Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По его словам, направления движения известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника и робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотников. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вместе думают уже не столько о восстановительном росте экономики и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Он подчеркнул, что стороны уже начали делать шаги в этом направлении.-0-

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко