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Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв
Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:08+0300
2025-03-13T21:08+0300
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть. "Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По его словам, направления движения известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника и робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотников. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вместе думают уже не столько о восстановительном росте экономики и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Он подчеркнул, что стороны уже начали делать шаги в этом направлении.-0-
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
21:08 13.03.2025
 
Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв

Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв, все для этого есть

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужен технологический прорыв, все для этого есть.
"Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - сказал Лукашенко на совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
По его словам, направления движения известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника и робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотников.
Лукашенко добавил, что Минск и Москва вместе думают уже не столько о восстановительном росте экономики и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Он подчеркнул, что стороны уже начали делать шаги в этом направлении.-0-
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече
18:33
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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