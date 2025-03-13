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СМИ: Макрон поручит премьеру найти средства на оборону, не повышая налоги - 13.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Макрон поручит премьеру найти средства на оборону, не повышая налоги
СМИ: Макрон поручит премьеру найти средства на оборону, не повышая налоги - 13.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Макрон поручит премьеру найти средства на оборону, не повышая налоги
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг соберет министров для обсуждения вопросов обороны и конфликта на Украине и поручит премьеру Франсуа Байру найти... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T11:34+0300
2025-03-13T11:34+0300
политика
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг соберет министров для обсуждения вопросов обороны и конфликта на Украине и поручит премьеру Франсуа Байру найти средства на инвестиции в оборону без повышения налогов, сообщает радиостанция Europe 1. "Эммануэль Макрон усиливает свои действия в сфере обороны и Украины. После приема иностранных лидеров и глав штабов в четверг он собирает Франсуа Байру и нескольких министров, чтобы разработать дорожную карту. Он намерен определить стратегические и бюджетные потребности, оставив правительству право определять их реализацию, исключая при этом любое повышение налогов", - сообщило СМИ. Как сообщили в окружении Макрона, "роль президента как главы вооруженных сил заключается в определении потребностей". "Он объяснит, каковы операционные и финансовые потребности, определит, что и сколько, тогда как правительство должно определить "как", - отметил источник издания. На прошлой неделе Макрон заявил о необходимости наращивать инвестиции в оборону, пообещав не поднимать налоги. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру сообщил, что возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны, обсуждается.
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франция, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
11:34 13.03.2025
 
СМИ: Макрон поручит премьеру найти средства на оборону, не повышая налоги

Europe 1: Макрон поручит премьеру найти средства на оборону, не повышая налоги

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 13 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг соберет министров для обсуждения вопросов обороны и конфликта на Украине и поручит премьеру Франсуа Байру найти средства на инвестиции в оборону без повышения налогов, сообщает радиостанция Europe 1.
"Эммануэль Макрон усиливает свои действия в сфере обороны и Украины. После приема иностранных лидеров и глав штабов в четверг он собирает Франсуа Байру и нескольких министров, чтобы разработать дорожную карту. Он намерен определить стратегические и бюджетные потребности, оставив правительству право определять их реализацию, исключая при этом любое повышение налогов", - сообщило СМИ.
Как сообщили в окружении Макрона, "роль президента как главы вооруженных сил заключается в определении потребностей".
"Он объяснит, каковы операционные и финансовые потребности, определит, что и сколько, тогда как правительство должно определить "как", - отметил источник издания.
На прошлой неделе Макрон заявил о необходимости наращивать инвестиции в оборону, пообещав не поднимать налоги. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру сообщил, что возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны, обсуждается.
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