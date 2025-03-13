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Цена на медь перешла к снижению - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цена на медь перешла к снижению
Цена на медь перешла к снижению - 13.03.2025, ПРАЙМ
Цена на медь перешла к снижению
Стоимость меди в четверг утром снижается после роста по итогам двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается после роста по итогам двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.26 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,51%, до 4,825 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника и среды стоимость меди поднялась на 3,92%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,11%, до 9 770 долларов, алюминия - снизилась на 0,02%, до 2 702,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,38%, до 2 923,5 доллара. В ближайшие три месяца цена на медь достигнет 10 000 долларов за тонну, считают аналитики Citigroup, мнение которых приводит агентство Bloomberg. Они добавили, что ситуация на мировых рынках останется напряженной до тех пор, пока не станут ясными временные рамки импортных пошлин со стороны США.
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рынки, торги, citigroup, bloomberg, comex
Экономика, Рынки, Торги, Citigroup, Bloomberg, Comex
09:33 13.03.2025
 
Цена на медь перешла к снижению

Цена на медь перешла к снижению в четверг утром после двух торговых сессий роста

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается после роста по итогам двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.26 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,51%, до 4,825 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника и среды стоимость меди поднялась на 3,92%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,11%, до 9 770 долларов, алюминия - снизилась на 0,02%, до 2 702,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,38%, до 2 923,5 доллара.
В ближайшие три месяца цена на медь достигнет 10 000 долларов за тонну, считают аналитики Citigroup, мнение которых приводит агентство Bloomberg. Они добавили, что ситуация на мировых рынках останется напряженной до тех пор, пока не станут ясными временные рамки импортных пошлин со стороны США.
Медь - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США
Вчера, 09:21
 
ЭкономикаРынкиТоргиCitigroupBloombergComex
 
 
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