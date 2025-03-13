https://1prime.ru/20250313/mid-855758497.html

Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд

Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд - 13.03.2025, ПРАЙМ

Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд

Россия в ответ на 16-й пакет санкций Европейского союза расширяет список представителей европейских институтов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T17:28+0300

2025-03-13T17:28+0300

2025-03-13T17:28+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия в ответ на 16-й пакет санкций Европейского союза расширяет список представителей европейских институтов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили в МИД РФ. "В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - сообщает ведомство.В МИД подчекнули, что "враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа". "Россия, несмотря ни на что, продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка", - отметили в министерстве. Речь идёт о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза, гражданах стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Украине. Также ограничительные меры применяются в отношении лиц, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности РФ и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море.В списке - представители европейских структур и госорганов стран Евросоюза, причастных к преследованию должностных лиц РФ за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства.Кроме того, меры приняты в отношении тех, кто выступает за конфискацию российских государственных активов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение санкций против РФ и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.Помимо них, речь идет об "отличившихся" своей русофобской риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества; депутатах стран-членов Евросоюза и Европейского парламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты. Также в стоп-лист вошли отдельные представители структур Совета Европы, "отметившиеся антироссийской активностью".

https://1prime.ru/20250311/ii-855684090.html

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россия, ес, украина, совет европы, европарламент