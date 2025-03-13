https://1prime.ru/20250313/minfin-855747408.html

Минфин ответил на вопрос об активах иностранцев на счетах типа "С"

Минфин ответил на вопрос об активах иностранцев на счетах типа "С" - 13.03.2025, ПРАЙМ

Минфин ответил на вопрос об активах иностранцев на счетах типа "С"

Минфин РФ считает, что о разблокировке замороженных активов иностранных инвесторов на счетах типа "С" пока говорить рано, так как нет понимания, что какие-то... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T13:50+0300

2025-03-13T13:50+0300

2025-03-13T13:51+0300

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финансы

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что о разблокировке замороженных активов иностранных инвесторов на счетах типа "С" пока говорить рано, так как нет понимания, что какие-то активы РФ будут разблокированы за границей, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах III Российского форума финансового рынка. "Счета "С". У нас до сих пор большое количество золотовалютных резервов и наших частных активов заблокировано западными странами, в западных депозитариях, в первую очередь в Европе. Механизм по счетам "С" был разработан как контрмера тому, что было сделано с той стороны. То есть, конечно, пока у нас нет понимания, что какие-то деньги будут разблокированы, наверное, не очень целесообразно с нашей стороны разблокировать те ценные бумаги и средства, которые сейчас находятся на счетах "С", - сказал он. "Пока про это рано говорить", добавил он, комментируя увязку разблокировки со снятием санкций с российской инфраструктуры. Ранее в ходе форума председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов обратил внимание, что допуск иностранных организаций на российский биржевой рынок необходимо увязать со снятием зарубежных санкций с российской инфраструктуры. "Мое глубокое убеждение, что мы не можем себе позволить вернуть свободный доступ иностранным инфраструктурным организациям на российский рынок без требования о снятии как минимум санкций с центральной инфраструктуры, с системно значимых банков, потому что неравная конкуренция приведет к потере финансового суверенитета российского рынка, который большой ценой был обеспечен за последние годы", - сказал он. "В переговорной позиции снятие санкций с российской инфраструктуры должно присутствовать до того, как мы разрешим возвращаться иностранной инфраструктуре на российский рынок", - считает Швецов.

https://1prime.ru/20250313/kripta-855741471.html

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финансы, россия