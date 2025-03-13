Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250313/mironov-855730434.html
Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии
Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии - 13.03.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии
Полномочия по охране школ нужно передать сотрудникам Росгвардии, профессиональным охранникам, которые пройдут специальное обучение в Росгвардии, или участникам... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T07:19+0300
2025-03-13T07:19+0300
общество
бизнес
россия
москва
нижегородская область
нижний новгород
сергей миронов
росгвардия
госдума
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855730434.jpg?1741839565
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Полномочия по охране школ нужно передать сотрудникам Росгвардии, профессиональным охранникам, которые пройдут специальное обучение в Росгвардии, или участникам СВО, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Ранее в МВД по Нижегородской области сообщили, что 11 марта два восьмиклассника из нижегородской школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции. "Очередная трагедия с поножовщиной в школе на этот раз произошла в Нижнем Новгороде. Восьмиклассник тяжело ранил двоих ребят, попытался спрятаться, но его задержали при побеге. К счастью, обошлось без жертв, а ведь партия "Справедливая Россия – За правду" на протяжении нескольких лет предлагает передать охрану школ подразделениям Росгвардии. Это же очевидно, что разные вахтёры, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, оформленные в качестве сотрудников ЧОПов, не в состоянии заниматься этой работой", - сказал он. По мнению Миронова, для охраны школ нужны профессионалы, и эту проблему можно отчасти решить после передачи полномочий Росгвардии по обучению сотрудников частных охранных предприятий. Он отметил, что соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму, а инициативу уже одобрили Росгвардия, Минобразования и Минпросвещения. Кроме того, по его словам, эксперты считают, что такая мера усилит безопасность в школах и поможет более эффективно бороться с террористическими угрозами. "Радует, что ко мнению депутатов СРЗП отчасти прислушались. Но принципиально важно, чтобы это нововведение не привело к дополнительным поборам с родителей. Ведь скорее всего профобучение будет платным, и руководители охранных предприятий захотят переложить свои траты на заказчиков со всеми вытекающими последствиями. Особую роль в охране школ нужно отвести участникам СВО, которые возвращаются с фронта. Уверен, их опыт и умение обращаться с оружием помогут обеспечить безопасностью детей", - заключил депутат Госдумы.
москва
нижегородская область
нижний новгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, москва, нижегородская область, нижний новгород, сергей миронов, росгвардия, госдума, мвд
Общество , Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Нижегородская область, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Сергей Миронов, Росгвардия, Госдума, МВД
07:19 13.03.2025
 
Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии

Миронов предложил передать полномочия по охране школ сотрудникам Росгвардии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Полномочия по охране школ нужно передать сотрудникам Росгвардии, профессиональным охранникам, которые пройдут специальное обучение в Росгвардии, или участникам СВО, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
Ранее в МВД по Нижегородской области сообщили, что 11 марта два восьмиклассника из нижегородской школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.
"Очередная трагедия с поножовщиной в школе на этот раз произошла в Нижнем Новгороде. Восьмиклассник тяжело ранил двоих ребят, попытался спрятаться, но его задержали при побеге. К счастью, обошлось без жертв, а ведь партия "Справедливая Россия – За правду" на протяжении нескольких лет предлагает передать охрану школ подразделениям Росгвардии. Это же очевидно, что разные вахтёры, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, оформленные в качестве сотрудников ЧОПов, не в состоянии заниматься этой работой", - сказал он.
По мнению Миронова, для охраны школ нужны профессионалы, и эту проблему можно отчасти решить после передачи полномочий Росгвардии по обучению сотрудников частных охранных предприятий. Он отметил, что соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму, а инициативу уже одобрили Росгвардия, Минобразования и Минпросвещения. Кроме того, по его словам, эксперты считают, что такая мера усилит безопасность в школах и поможет более эффективно бороться с террористическими угрозами.
"Радует, что ко мнению депутатов СРЗП отчасти прислушались. Но принципиально важно, чтобы это нововведение не привело к дополнительным поборам с родителей. Ведь скорее всего профобучение будет платным, и руководители охранных предприятий захотят переложить свои траты на заказчиков со всеми вытекающими последствиями. Особую роль в охране школ нужно отвести участникам СВО, которые возвращаются с фронта. Уверен, их опыт и умение обращаться с оружием помогут обеспечить безопасностью детей", - заключил депутат Госдумы.
 
ОбществоБизнесРОССИЯМОСКВАНижегородская областьНИЖНИЙ НОВГОРОДСергей МироновРосгвардияГосдумаМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала