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Мишель предрек торговую войну на фоне политических событий в Белом доме

Мишель предрек торговую войну на фоне политических событий в Белом доме - 13.03.2025, ПРАЙМ

Мишель предрек торговую войну на фоне политических событий в Белом доме

Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне, заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на XII Глобальном Бакинском... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T13:27+0300

2025-03-13T13:27+0300

2025-03-13T13:27+0300

экономика

шарль мишель

сша

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БАКУ, 13 мар – ПРАЙМ. Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне, заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на XII Глобальном Бакинском форуме. "Европа должна продолжать укреплять свою экономику на фоне происходящих в мире событий, в частности угрозы торговой войны. Политические события в Белом доме могут привести к торговой войне. Европейцы должны быть уверены в себе как никогда и действовать исходя из этого. Необходимо больше инвестировать в развитие институтов, экономика должна быть еще больше укреплена. Мы должны работать рука об руку со Всемирной торговой организацией. Европейские страны должны устанавливать прочные связи и за пределами союза, развивать связи с Африкой, Латинской Америкой и Азией. Это укрепит не только экономику, но и безопасность. Роль региональных организаций в будущем будет только возрастать, мы должны укреплять связи и с ними", - сказал Мишель.

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шарль мишель, сша