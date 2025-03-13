https://1prime.ru/20250313/mosbirzha-855761070.html
Мосбиржа назвала фактор торможения новых IPO
Мосбиржа назвала фактор торможения новых IPO - 13.03.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа назвала фактор торможения новых IPO
Повышенная волатильность на российском фондовом рынке тормозит новые первичные размещения акций (IPO), заявила журналистам директор департамента по работе с... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:28+0300
2025-03-13T18:28+0300
2025-03-13T18:28+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Повышенная волатильность на российском фондовом рынке тормозит новые первичные размещения акций (IPO), заявила журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "Круг компаний, задумывающихся об IPO, постоянно увеличивается. Вопрос открытый, когда эти компании появятся на рынке. Но каждый день и каждую неделю появляются новые компании, которые начинают задавать вопросы про IPO. Мы не знаем, когда они выйдут реально на рынок", - сказала она в кулуарах III Российского форума финансового рынка. Банк России в обзоре финансовых инструментов отметил повышенную волатильность акций первого уровня листинга в 2024 году на фоне большого количества корпоративных событий и новостей. "Чтобы вы понимали, что такое повышенная волатильность для buy side (управляющий активами - ред.). Это когда управляющие боятся даже отойти от деска, чтобы не упустить момент - либо что-то продать, либо что-то купить. И когда они боятся отойти от деска, им очень сложно посмотреть на новые компании", - сказала Логинова. По ее словам, повышенная волатильность на рынке не помогает внимательному, вдумчивому анализу новых компаний, а процесс рассмотрения новых сделок на рынке может затягиваться. "Поэтому повышенная волатильность тоже немножко притормаживает выход новых IPO. Но это все временное явление... Как только волатильность снизится, конечно же, выходов на рынок мы будем видеть больше", - отметила она.
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рынки, акции, мосбиржа, ipo
Экономика, Рынки, Акции, Мосбиржа, IPO
Мосбиржа назвала фактор торможения новых IPO
Мосбиржа: повышенная волатильность на фондовом рынке РФ тормозит новые IPO
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Повышенная волатильность на российском фондовом рынке тормозит новые первичные размещения акций (IPO), заявила журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.
"Круг компаний, задумывающихся об IPO, постоянно увеличивается. Вопрос открытый, когда эти компании появятся на рынке. Но каждый день и каждую неделю появляются новые компании, которые начинают задавать вопросы про IPO. Мы не знаем, когда они выйдут реально на рынок", - сказала она в кулуарах III Российского форума финансового рынка.
Банк России в обзоре финансовых инструментов отметил повышенную волатильность акций первого уровня листинга в 2024 году на фоне большого количества корпоративных событий и новостей.
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"Чтобы вы понимали, что такое повышенная волатильность для buy side (управляющий активами - ред.). Это когда управляющие боятся даже отойти от деска, чтобы не упустить момент - либо что-то продать, либо что-то купить. И когда они боятся отойти от деска, им очень сложно посмотреть на новые компании", - сказала Логинова.
По ее словам, повышенная волатильность на рынке не помогает внимательному, вдумчивому анализу новых компаний, а процесс рассмотрения новых сделок на рынке может затягиваться.
"Поэтому повышенная волатильность тоже немножко притормаживает выход новых IPO. Но это все временное явление... Как только волатильность снизится, конечно же, выходов на рынок мы будем видеть больше", - отметила она.