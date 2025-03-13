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В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с ключами от домофона

В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с ключами от домофона - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с ключами от домофона

Мошенники, представляясь сотрудниками управляющей компании, обзванивают граждан и под предлогом установки личного кода от домофона получают код из SMS для... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:32+0300

2025-03-13T09:32+0300

2025-03-13T09:32+0300

технологии

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мошенники, представляясь сотрудниками управляющей компании, обзванивают граждан и под предлогом установки личного кода от домофона получают код из SMS для доступа к аккаунту в "Госуслугах". Об этом рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Мошенники обзванивают россиян под предлогом замены ключей от домофона. Схема строится следующим образом: жертва получает звонок якобы из управляющей компании, которая предупреждает о замене дверей в подъезде. Согласно легенде мошенников, у каждой квартиры будет свой код от домофона, и именно он должен поступить вам в сообщении. Пришёл? Назовите пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи. Однако вместо новых ключей жертва получает только новые проблемы и украденный аккаунт на "Госуслугах", - рассказал он. Парламентарий подчеркивает, что это классический пример социальной инженерии, где мошенники, выдавая себя за официальные организации, стремятся получить доступ к личным данным или учетным записям.По словам депутата, обман строится на использовании доверия к "официальным" представителям и создании ощущения срочности. Он рекомендует всегда проверять источник звонка, так как управляющие компании обычно размещают объявления о работах на информационных стендах или отправляют официальные уведомления.Немкин предупредил, что если человек все же стал жертвой такой схемы, необходимо срочно принять меры, прежде всего, важно восстановить доступ к учётным записям, в данном случае - к порталу "Госуслуги". Восстановить доступ к "Госуслугам" через процедуру восстановления пароля можно, обратившись в службу поддержки для фиксации инцидента и уточнения мер защиты. Затем необходимо проинформировать банк и заблокировать карты для предотвращения несанкционированного использования финансовых данных. Парламентарий также призывал придерживаться правил информационной безопасности, не передавать коды и пароли по телефону и подключать двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах. В случае подозрительного звонка, рекомендуется завершить его и перезвонить в организацию по официальному номеру. Для дополнительной защиты стоит установить антивирусное ПО и следить за его обновлениями.

https://1prime.ru/20250313/skhema-855732873.html

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технологии, госдума, общество