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Первого проректора Приволжского медуниверситета задержали за мошенничество - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Первого проректора Приволжского медуниверситета задержали за мошенничество
Первого проректора Приволжского медуниверситета задержали за мошенничество - 13.03.2025, ПРАЙМ
Первого проректора Приволжского медуниверситета задержали за мошенничество
Первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза задержаны по подозрению в мошенничестве... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T13:42+0300
2025-03-13T13:42+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - ПРАЙМ. Первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза задержаны по подозрению в мошенничестве при закупке дорогостоящего медоборудования, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Предварительно установлено, что в 2021 году сотрудники ПИМУ в составе организованной группы с директором коммерческой организации с целью хищения бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц и обеспечили дальнейшую победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. По факту мошеннических действий сотрудниками ПИМУ и директором организации по продаже медицинских изделий возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой). "По подозрению в совершении данного преступления следователем СК России задержаны первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, руководитель коммерческой организации. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ПИМУ, с утра в вузе проходят следственные действия, вуз работает в штатном режиме.
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общество , россия, ск рф, нижегородская область
Общество , РОССИЯ, СК РФ, Нижегородская область
13:42 13.03.2025
 
Первого проректора Приволжского медуниверситета задержали за мошенничество

СК: первый проректор Приволжского медуниверситета задержан за мошенничество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - ПРАЙМ. Первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза задержаны по подозрению в мошенничестве при закупке дорогостоящего медоборудования, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Предварительно установлено, что в 2021 году сотрудники ПИМУ в составе организованной группы с директором коммерческой организации с целью хищения бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц и обеспечили дальнейшую победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы.
По факту мошеннических действий сотрудниками ПИМУ и директором организации по продаже медицинских изделий возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой).
"По подозрению в совершении данного преступления следователем СК России задержаны первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, руководитель коммерческой организации. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ПИМУ, с утра в вузе проходят следственные действия, вуз работает в штатном режиме.
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