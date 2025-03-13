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Россия нарастила поставки мясопродуктов в Белоруссию в 2024 году на 18%
Россия нарастила поставки мясопродуктов в Белоруссию в 2024 году на 18% - 13.03.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки мясопродуктов в Белоруссию в 2024 году на 18%
Россия в 2024 году поставила в Белоруссию более 138 тысяч тонн мясопродуктов, что на 18% больше, чем в 2023 году, сообщил Россельхознадзор. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:34+0300
2025-03-13T21:34+0300
2025-03-13T21:34+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставила в Белоруссию более 138 тысяч тонн мясопродуктов, что на 18% больше, чем в 2023 году, сообщил Россельхознадзор. "Основными экспортными видами продукции из России в Белоруссию являются рыбо- и мясопродукты. Товарооборот подконтрольной ветнадзору продукции между странами растет из года в год, так в 2024 году в Белоруссию было поставлено более 138 тыс. тонн мясопродуктов (+18% к 2023 году, основная категория - свинина) и более 85 тыс. тонн рыбопродуктов (+22% к 2023 году)", - говорится в сообщении. Также в ведомстве отметили, что по итогам 2024 года в Россию было импортировано 50% всей белорусской мясопродукции, а именно 354 тысячи тонн. Основными категориями являются говядина, птица и готовая мясная продукция, уточнили в службе.
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продукты питания, мясо, россия, белоруссия, сельское хозяйство, россельхознадзор
Экономика, продукты питания, мясо, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сельское хозяйство, Россельхознадзор
Россия нарастила поставки мясопродуктов в Белоруссию в 2024 году на 18%
Россельхознадзор: Россия нарастила поставки мясопродуктов в Белоруссию в 2024 году на 18%
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставила в Белоруссию более 138 тысяч тонн мясопродуктов, что на 18% больше, чем в 2023 году, сообщил Россельхознадзор.
"Основными экспортными видами продукции из России в Белоруссию являются рыбо- и мясопродукты. Товарооборот подконтрольной ветнадзору продукции между странами растет из года в год, так в 2024 году в Белоруссию было поставлено более 138 тыс. тонн мясопродуктов (+18% к 2023 году, основная категория - свинина) и более 85 тыс. тонн рыбопродуктов (+22% к 2023 году)", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что по итогам 2024 года в Россию было импортировано 50% всей белорусской мясопродукции, а именно 354 тысячи тонн. Основными категориями являются говядина, птица и готовая мясная продукция, уточнили в службе.
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