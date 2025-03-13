https://1prime.ru/20250313/nasledstvo-855634138.html

Россиян уведомили об изменениях порядка вступления в наследство

Россиян уведомили об изменениях порядка вступления в наследство - 13.03.2025, ПРАЙМ

Россиян уведомили об изменениях порядка вступления в наследство

С 5 февраля начали действовать новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство, обязывающие нотариуса получать сведения из единого реестра записей... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T03:03+0300

2025-03-13T03:03+0300

2025-03-13T03:03+0300

наследство

адвокат

общество

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. С 5 февраля начали действовать новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство, обязывающие нотариуса получать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). В чем суть этих изменений и какие еще нововведения предусмотрены в 2025 году, рассказала агентству "Прайм" адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.Ранее наследникам приходилось самостоятельно собирать, разыскивать и предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним. Теперь же получение информации происходит автоматически.Для подтверждения факта смерти наследодателя и подлинности представленных наследниками документов нотариус направляет запрос с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.Правда, есть исключения, но они касаются иностранных документов. Проверка сведений не требуется в случае, если нотариусу представлены документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств и соответствующие требованиям местного законодательства о нотариате.По словам юриста, это нововведение снижает риски мошенничества с использованием поддельных документов. Автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками.Впрочем, несмотря на это, юрист рекомендует хранить документы, подтверждающие факт родства с наследодателем, и при необходимости предоставить их нотариусу для открытия наследственного дела или приобщения уже в существующее производство."Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, указанные в документах, не должны различаться", - пояснила Овцынова. В случае обнаружения ошибок, их необходимо устранять, например, применение букв "е" и "ё".

https://1prime.ru/20240523/sud-848444872.html

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наследство, адвокат, общество