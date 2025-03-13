https://1prime.ru/20250313/nato-855753001.html

"Предвестник нового НАТО". В Италии спрогнозировали перезапуск альянса

"Предвестник нового НАТО". В Италии спрогнозировали перезапуск альянса - 13.03.2025, ПРАЙМ

"Предвестник нового НАТО". В Италии спрогнозировали перезапуск альянса

Неформальные встречи лидеров европейских стран, посвященные вопросам обороны и проходящие без участия представителей США, могут сигнализировать о формировании... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:36+0300

2025-03-13T15:36+0300

2025-03-13T15:36+0300

политика

дональд трамп

эммануэль макрон

politico

ес

нато

марк рютте

италия

франция

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Неформальные встречи лидеров европейских стран, посвященные вопросам обороны и проходящие без участия представителей США, могут сигнализировать о формировании новой версии НАТО. Об этом пишет издание Politico. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с главами генштабов стран ЕС, а также Турции, Канады и Великобритании. В Париже состоялись переговоры министров обороны Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, посвященные оказанию помощи Украине. "Это предвестник... нового НАТО", - цитирует издание бывшего посла Италии при НАТО Стефано Стефанини, комментируя встречи европейских политиков.Анонимный чиновник НАТО отметил, что альянс не прекратит свое существование, а просто трансформируется во что-то другое.Издание также сообщает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с Дональдом Трампом постарается убедить США в необходимости сохранения своего участия в НАТО.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп примет Рютте 13 марта.Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и заявлял о возможности выхода США из НАТО, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за собственную безопасность. Эту позицию поддерживал американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

https://1prime.ru/20250312/lavrov-855693578.html

италия

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, эммануэль макрон, politico, ес, нато, марк рютте, италия, франция, сша