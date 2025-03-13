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"Предвестник нового НАТО". В Италии спрогнозировали перезапуск альянса - 13.03.2025, ПРАЙМ
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"Предвестник нового НАТО". В Италии спрогнозировали перезапуск альянса
"Предвестник нового НАТО". В Италии спрогнозировали перезапуск альянса - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Предвестник нового НАТО". В Италии спрогнозировали перезапуск альянса
Неформальные встречи лидеров европейских стран, посвященные вопросам обороны и проходящие без участия представителей США, могут сигнализировать о формировании... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:36+0300
2025-03-13T15:36+0300
политика
дональд трамп
эммануэль макрон
politico
ес
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марк рютте
италия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Неформальные встречи лидеров европейских стран, посвященные вопросам обороны и проходящие без участия представителей США, могут сигнализировать о формировании новой версии НАТО. Об этом пишет издание Politico. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с главами генштабов стран ЕС, а также Турции, Канады и Великобритании. В Париже состоялись переговоры министров обороны Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, посвященные оказанию помощи Украине. "Это предвестник... нового НАТО", - цитирует издание бывшего посла Италии при НАТО Стефано Стефанини, комментируя встречи европейских политиков.Анонимный чиновник НАТО отметил, что альянс не прекратит свое существование, а просто трансформируется во что-то другое.Издание также сообщает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с Дональдом Трампом постарается убедить США в необходимости сохранения своего участия в НАТО.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп примет Рютте 13 марта.Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и заявлял о возможности выхода США из НАТО, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за собственную безопасность. Эту позицию поддерживал американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
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дональд трамп, эммануэль макрон, politico, ес, нато, марк рютте, италия, франция, сша
Политика, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Politico, ЕС, НАТО, Марк Рютте, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, США
15:36 13.03.2025
 
"Предвестник нового НАТО". В Италии спрогнозировали перезапуск альянса

Politico: встречи лидеров ЕС без участия США могут предвещать новую модель НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Неформальные встречи лидеров европейских стран, посвященные вопросам обороны и проходящие без участия представителей США, могут сигнализировать о формировании новой версии НАТО. Об этом пишет издание Politico.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с главами генштабов стран ЕС, а также Турции, Канады и Великобритании. В Париже состоялись переговоры министров обороны Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, посвященные оказанию помощи Украине.
"Это предвестник... нового НАТО", - цитирует издание бывшего посла Италии при НАТО Стефано Стефанини, комментируя встречи европейских политиков.
Анонимный чиновник НАТО отметил, что альянс не прекратит свое существование, а просто трансформируется во что-то другое.
Издание также сообщает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с Дональдом Трампом постарается убедить США в необходимости сохранения своего участия в НАТО.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп примет Рютте 13 марта.
Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и заявлял о возможности выхода США из НАТО, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за собственную безопасность. Эту позицию поддерживал американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
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ПолитикаДональд ТрампЭммануэль МакронPoliticoЕСНАТОМарк РюттеИТАЛИЯФРАНЦИЯСША
 
 
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