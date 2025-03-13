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ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые товары сетями СНСР

ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые товары сетями СНСР - 13.03.2025, ПРАЙМ

ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые товары сетями СНСР

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к Союзу независимых сетей России (СНСР) с предложением рассмотреть расширение списка товаров,... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:54+0300

2025-03-13T10:54+0300

2025-03-13T10:54+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к Союзу независимых сетей России (СНСР) с предложением рассмотреть расширение списка товаров, подпадающих под ограничение наценок, и привлечь к инициативе торговые сети, ранее не принимавшие в ней участия.Ранее СНСР проинформировал ФАС о том, что около 30 торговых сетей из 25 регионов РФ добровольно ограничили собственные наценки на отдельные категории социально значимых товаров на уровне не более 5% от закупочной цены."Служба запросила у организации обновленную информацию о товарных позициях, по которым сети соблюдают эти обязательства. Также ФАС России предложила рассмотреть возможность расширения перечня товаров и товарных позиций и присоединения к инициативе остальных торговых сетей из союза, ранее не бравших на себя такие обязательства", - сказано в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что поддерживают социально ответственный подход торговых сетей. По мнению ФАС, ограничение наценок на социально значимые продукты при условии их доступности в магазинах способствует сдерживанию цен и повышению доступности товаров для населения.

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