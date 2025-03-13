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ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые товары сетями СНСР - 13.03.2025, ПРАЙМ
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ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые товары сетями СНСР
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые товары сетями СНСР - 13.03.2025, ПРАЙМ
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые товары сетями СНСР
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к Союзу независимых сетей России (СНСР) с предложением рассмотреть расширение списка товаров,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:54+0300
2025-03-13T10:54+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к Союзу независимых сетей России (СНСР) с предложением рассмотреть расширение списка товаров, подпадающих под ограничение наценок, и привлечь к инициативе торговые сети, ранее не принимавшие в ней участия.Ранее СНСР проинформировал ФАС о том, что около 30 торговых сетей из 25 регионов РФ добровольно ограничили собственные наценки на отдельные категории социально значимых товаров на уровне не более 5% от закупочной цены."Служба запросила у организации обновленную информацию о товарных позициях, по которым сети соблюдают эти обязательства. Также ФАС России предложила рассмотреть возможность расширения перечня товаров и товарных позиций и присоединения к инициативе остальных торговых сетей из союза, ранее не бравших на себя такие обязательства", - сказано в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что поддерживают социально ответственный подход торговых сетей. По мнению ФАС, ограничение наценок на социально значимые продукты при условии их доступности в магазинах способствует сдерживанию цен и повышению доступности товаров для населения.
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бизнес, фас рф
Бизнес, ФАС РФ
10:54 13.03.2025
 
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые товары сетями СНСР

ФАС предложила проработать ограничение наценок на социально значимые товары сетями СНСР

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к Союзу независимых сетей России (СНСР) с предложением рассмотреть расширение списка товаров, подпадающих под ограничение наценок, и привлечь к инициативе торговые сети, ранее не принимавшие в ней участия.
Ранее СНСР проинформировал ФАС о том, что около 30 торговых сетей из 25 регионов РФ добровольно ограничили собственные наценки на отдельные категории социально значимых товаров на уровне не более 5% от закупочной цены.
"Служба запросила у организации обновленную информацию о товарных позициях, по которым сети соблюдают эти обязательства. Также ФАС России предложила рассмотреть возможность расширения перечня товаров и товарных позиций и присоединения к инициативе остальных торговых сетей из союза, ранее не бравших на себя такие обязательства", - сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что поддерживают социально ответственный подход торговых сетей. По мнению ФАС, ограничение наценок на социально значимые продукты при условии их доступности в магазинах способствует сдерживанию цен и повышению доступности товаров для населения.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
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