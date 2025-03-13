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Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР выросли впервые с сентября 2024 года - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР выросли впервые с сентября 2024 года
Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР выросли впервые с сентября 2024 года - 13.03.2025, ПРАЙМ
Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР выросли впервые с сентября 2024 года
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 10 миллионов баррелей, до... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:03+0300
2025-03-13T12:03+0300
энергетика
нефть
оэср
мэа
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 10 миллионов баррелей, до 2,762 миллиарда баррелей, что стало первым ростом с сентября 2024 года, при этом они были на 83,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 5 лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Запасы промышленности (нефти и нефтепродуктов - ред.) стран ОЭСР выросли в соответствии с сезонным трендом на 10 миллионов баррелей в январе, до 2762,4 миллиона баррелей, что стало первым ростом с сентября 2024 года. Общие запасы были на 83,8 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего показателя, но покрыли 61,2 дня форвардного спроса, что всего на 0,4 дня меньше, чем год назад", - говорится в докладе. Мировые запасы нефти упали на 15 миллионов баррелей в месячном исчислении, что ниже среднего пятилетнего значения впервые с апреля 2024 года. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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нефть, оэср, мэа
Энергетика, Нефть, ОЭСР, МЭА
12:03 13.03.2025
 
Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР выросли впервые с сентября 2024 года

МЭА: коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР выросли впервые с сентября 2024 года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 10 миллионов баррелей, до 2,762 миллиарда баррелей, что стало первым ростом с сентября 2024 года, при этом они были на 83,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 5 лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Запасы промышленности (нефти и нефтепродуктов - ред.) стран ОЭСР выросли в соответствии с сезонным трендом на 10 миллионов баррелей в январе, до 2762,4 миллиона баррелей, что стало первым ростом с сентября 2024 года. Общие запасы были на 83,8 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего показателя, но покрыли 61,2 дня форвардного спроса, что всего на 0,4 дня меньше, чем год назад", - говорится в докладе.
Мировые запасы нефти упали на 15 миллионов баррелей в месячном исчислении, что ниже среднего пятилетнего значения впервые с апреля 2024 года.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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ЭнергетикаНефтьОЭСРМЭА
 
 
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