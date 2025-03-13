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Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР выросли впервые с сентября 2024 года

Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР выросли впервые с сентября 2024 года - 13.03.2025, ПРАЙМ

Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР выросли впервые с сентября 2024 года

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 10 миллионов баррелей, до... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:03+0300

2025-03-13T12:03+0300

2025-03-13T12:03+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 10 миллионов баррелей, до 2,762 миллиарда баррелей, что стало первым ростом с сентября 2024 года, при этом они были на 83,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 5 лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Запасы промышленности (нефти и нефтепродуктов - ред.) стран ОЭСР выросли в соответствии с сезонным трендом на 10 миллионов баррелей в январе, до 2762,4 миллиона баррелей, что стало первым ростом с сентября 2024 года. Общие запасы были на 83,8 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего показателя, но покрыли 61,2 дня форвардного спроса, что всего на 0,4 дня меньше, чем год назад", - говорится в докладе. Мировые запасы нефти упали на 15 миллионов баррелей в месячном исчислении, что ниже среднего пятилетнего значения впервые с апреля 2024 года. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

https://1prime.ru/20250313/tatneft-855738562.html

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нефть, оэср, мэа